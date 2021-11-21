Павел Деревянко заинтриговал поклонников фотографией в постели с двумя девушками

Москва, 21 ноября. Актер театра и кино Павел Деревянко поделился с поклонниками фотографией со съемок сериала «Беспринципные». На свежем кадре артист лежит в постели с двумя блондинками.

Деревянко опубликовал новое фото на своей странице в Instagram. Актер напомнил, что скоро выйдет второй сезон сериала «Беспринципные», в котором он играет рассказчика Славика.

«Начинаем воскресное утро с улыбки. Групповая работа очень важна в творчестве», — подписал фото актер.

Поклонники оценили интригующие кадры. Многие отметили, что уже посмотрели первые серии. Работа Деревянко пришлась по душе зрителям. Сериал «Беспринципные» представляет собой несколько новелл. Они повествуют о проблемах в жизни людей из высшего общества, которые живут в одном дорогом отеле.

В начале сентября Деревянко пришел на вечеринку в компании таинственной незнакомки. От жарких поцелуев актера не остановило даже присутствие бывшей жены.