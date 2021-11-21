Украинцы грозятся сорвать концерт Михаила Шуфутинского в Киеве

Киев, 21 ноября. Жителей Украины возмутило предстоящее выступление российского исполнителя шансона Михаила Шуфутинского в Киеве. Недовольные украинцы грозятся сорвать выступление артиста.

Информацию о концерте Шуфутинского опубликовал сервис Concert.ua на своем сайте, а также на страницах в Facebook и Instagram. Певец собирается выступить в киевском Дворце спорта 8 марта 2022 года.

Однако анонс концерта спровоцировал шквал критики со стороны украинцев. Сервису даже пришлось закрыть комментарии под постами о выступлении звезды русского шансона. После этого недовольные украинцы начали писать под другими публикациями.

«Почему это вы спрятали комментарии под постом о Шуфутинском? Все равно его концерта в Украине не будет!» — пригорозил один из комментаторов.

Михаил Шуфутинский находится в базе экстремистского сайта «Миротворец». Певец оказался там из-за посещения Крыма, воссоединившегося с Россией в 2014 году. В связи с этой поездкой некоторые украинцы не хотят, чтобы он выступал в их стране.

Ранее концерт в Киеве дала российская певица Ирина Круг. Из-за этого украинские националисты устроили пикет и попытались сорвать выступление.