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Постаревшую Диану Гурцкую сравнили с Майклом Джексоном

Шоу-бизнес
Постаревшую Диану Гурцкую сравнили с Майклом Джексоном
из личного архива  /  Диана Гурцкая

Москва, 21 ноября. Известный российский композитор Игорь Николаев опубликовал в Instagram снимок с певицей Дианой Гурцкой. Поклонники заметили, что артистка сильно изменилась.

Николаев рассказал, что его дочь от Юлии Проскуряковой Вероника присутствовала на концерте в «Крокус Сити Холле» в Москве. Любопытная девочка захотела познакомиться с Гурцкой.

«О чем говорили, не знаю — был в это время на сцене — думаю, о музыке, песнях, и просто говорили друг другу комплименты, как и положено хорошим воспитанным девушкам», — добавил он.

Постаревшую Диану Гурцкую сравнили с Майклом Джексоном
Prt Scr instagram.com / @igor_nikolaev_music

Публикация за несколько часов набрала более шести тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Поклонников разочаровал внешний вид Гурцкой.

«Качество фото оставляет желать лучшего, но Диана сильно изменилась»;

«Я думал, что это Майкл Джексон»;

«Спасибо, Игорь, что вы прививаете это Вероничке и как приятно, когда видишь вас на сцене втроем!» — отреагировали пользователи.

Игорь Николаев написал множество песен для Дианы Гурцкой, фактически став ее проводником в российском шоу-бизнесе. В нулевых артистка выпустила два альбома — «Ты здесь» и «Ты знаешь, мама», которые принесли ей популярность.

Ранее экс-супруга Николаева Наташа Королева спела с ним на одной сцене. Поклонники были счастливы видеть их творческое воссоединение.

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