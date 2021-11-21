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Sohu: истеричная реакция США стала хорошей рекламой для противоспутникового оружия ВС РФ

Армия
Sohu: истеричная реакция США стала хорошей рекламой для противоспутникового оружия ВС РФ
pixabay.com

Пекин, 21 ноября. Власти США оказали неоценимую услугу Москве, выступив с критикой испытаний нового российского противоспутникового оружия. К такому выводу пришли эксперты китайского издания Sohu.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская противоспутниковая система в ходе испытаний успешно поразила нефункционирующий космический аппарат «Целина-Д» на околоземной орбите. При этом российские испытания вызвали бурную реакцию со стороны Вашингтона. Так, американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что подобные действия якобы «представляют угрозу» Международной космической станции, передает «ПолитРоссия».

Китайские аналитики, назвали абсурдными заявление американской стороны, отметив, что российские испытания носили оборонительный характер. Кроме того, эксперты напомнили, что Москва выступает против милитаризации космического пространства и неоднократно призывала Вашингтон подписать договор о предотвращении размещения оружия в космосе. При этом попытка США привлечь внимание мировой общественности к испытаниям стала хорошей рекламой для российского противоспутникового оружия.

«Имея дело с заявлениями представителей Запада, следует учитывать еще один факт: чем хуже их оценка и чем активнее они реагируют, тем успешнее были прошедшие испытания. Если бы они были неэффективными, американская сторона определенно не стала бы реагировать таким образом», — говорится в публикации.

Стоит отметить, что ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил американскую сторону в лицемерии, отметив, что США, КНР и Индия уже проводили испытания противоспутникового оружия.

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россия сша противоспутниковое оружие
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