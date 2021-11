Великобритания вернула Эфиопии украденные сокровища эпохи Абиссинии

Аддис-Абеба, 21 ноября. Эфиопия вернула 13 артефактов, украденных британскими войсками после битвы при Мэкдэле в 1868 году. Об этом сообщила министр туризма африканской страны Насис Чалли.

В Эфиопию вернулись церемониальная корона правителя, украшенный щит, три чашки из рога с серебряным тиснением, кубок, молитвенник, кресты, ожерелье и несколько рукописей. По данным местных историков, указанные предметы украли бойцы британского экспедиционного корпуса после победы над императором Теодросом II в битве при Магдале в 1868 году.

