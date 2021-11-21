Великобритания вернула Эфиопии украденные сокровища эпохи Абиссинии

Аддис-Абеба, 21 ноября. Эфиопия вернула 13 артефактов, украденных британскими войсками после битвы при Мэкдэле в 1868 году. Об этом сообщила министр туризма африканской страны Насис Чалли.

«Множество предметов, являющихся наследием нашей культуры, были разграблены и незаконно вывезены», — рассказала чиновница.

В Эфиопию вернулись церемониальная корона правителя, украшенный щит, три чашки из рога с серебряным тиснением, кубок, молитвенник, кресты, ожерелье и несколько рукописей. По данным местных историков, указанные предметы украли бойцы британского экспедиционного корпуса после победы над императором Теодросом II в битве при Магдале в 1868 году.

Honoured to return to #Ethiopia 13 artefacts looted in #Maqdala1868, courtesy of @ScheherazadeThe who procured them from auctions & private dealers.



I take this opportunity to renew calls made by countless Ethiopians for museums & collectors of #Maqdala heritage to return them. pic.twitter.com/OAQas3wPdC — Ambassador Teferi Melesse Desta ???????????????? (@EthioAmbUK) November 20, 2021

«Бесчисленное количество наших артефактов находится в различных музеях, исследовательских центрах и в руках частных лиц», — сказала министр.

По данным Правительства Эфиопии, это самая крупная партия возвращенных ценностей, и она играет огромное значение как для населения, так и для местных ученых. Страны Черного континента давно призывают европейские государства вернуть трофеи, полученные во время колониального периода.

В то же время Аддис-Абеба добивается от Лондона репатриации деревянных и каменных табот или скрижалей, представляющих собой Ковчег Завета. Ранее власти Франции сообщали о намерении вернуть в Бенин похищенные 129 лет назад артефакты из коллекции, известной под названием «Сокровища Абомея».