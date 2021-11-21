Жительница ЦАР стала вице-президентом Панафриканского союза молодежи

Банги, 21 ноября. Председатель Национального совета по делам молодежи (CNJ) ЦАР Памела Одри Дером избрана вице-президентом Панафриканского союза молодежи (UPJ). Саммит состоялся в городе Ниамей, сообщает Oubangui Médias.

«Поддерживаемая соотечественниками и людьми из других стран она посвящает свою победу и полученный мандат всем женщинам континента, пострадавшим от всевозможных притеснений и зверств», — заявили в СМИ.

Открытие мероприятия состоялось под эгидой премьер-министра Нигера Ухумуду Махамаду. Двухдневная встреча завершилась выборами нового офиса и главы UPJ, которым стал житель Буркина-Фасо.

«Я выражаю признательность за оказанную поддержку властям Центральноафриканской Республики. В первую очередь президенту Фостен-Арканжу Туадера и главе правительства Анри-Мари Дондра», — заявила Дером после избрания.

Федеральное агентство новостей /

Теперь, согласно полученному мандату, женщине предстоит защищать и представлять юных граждан как на континентальном, так и на международном уровне. В ее обязанности войдут посещение других стран региона, проведение встреч, реализация инициатив, направленных на повышение уровня жизни населения материка.

«Будем решать проблемы, связанные с преодолением повальной бедности и повышением качества образования в тех государствах, где дела обстоят не самым лучшим образом», — заключила избранный вице-президент UPJ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра обсудил вопросы развития республики с представителями Национального совета молодежи (CNJ).