Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 20:15
20:14
Шоу-бизнес
Королева и Маршал выступили на шоу «Две звезды» со своими детьми
20:12
Армия
Российское подразделение антитеррора отразило «атаку» на военную базу в Киргизии
20:10
Общество
Эмигрировавший в Польшу россиянин сбежал на родину уже через полгода
20:10
Наука
Массачусетский университет выяснил, что для здоровья достаточно семи тысяч шагов в день
20:09
Армия
Главком ВСУ Залужный: в украинской армии будут работать группы общественных экспертов
20:08
Политика
Японский дипломат Сато исключил деление Курильских островов между Москвой и Токио
20:06
Экономика
Россияне могут рефинансированием сократить платежи по ипотеке
20:04
Происшествия
Фура вылетела в кювет на выезде из Мурманска
20:03
Спорт
Британский гонщик Хэмилтон стал победителем Гран-при Катара
20:02
Политика
Глава Роскосмоса Рогозина процитировал Сталина в ответ на критику кинокартины «Вызов»
Все новости

Жительница ЦАР стала вице-президентом Панафриканского союза молодежи

Весь мир
Жительница ЦАР стала вице-президентом Панафриканского союза молодежи
Федеральное агентство новостей  / 

Банги, 21 ноября. Председатель Национального совета по делам молодежи (CNJ) ЦАР Памела Одри Дером избрана вице-президентом Панафриканского союза молодежи (UPJ). Саммит состоялся в городе Ниамей, сообщает Oubangui Médias.

«Поддерживаемая соотечественниками и людьми из других стран она посвящает свою победу и полученный мандат всем женщинам континента, пострадавшим от всевозможных притеснений и зверств», — заявили в СМИ.

Открытие мероприятия состоялось под эгидой премьер-министра Нигера Ухумуду Махамаду. Двухдневная встреча завершилась выборами нового офиса и главы UPJ, которым стал житель Буркина-Фасо.

«Я выражаю признательность за оказанную поддержку властям Центральноафриканской Республики. В первую очередь президенту Фостен-Арканжу Туадера и главе правительства Анри-Мари Дондра», — заявила Дером после избрания.

Жительница ЦАР стала вице-президентом Панафриканского союза молодежи
Федеральное агентство новостей /

Теперь, согласно полученному мандату, женщине предстоит защищать и представлять юных граждан как на континентальном, так и на международном уровне. В ее обязанности войдут посещение других стран региона, проведение встреч, реализация инициатив, направленных на повышение уровня жизни населения материка.

«Будем решать проблемы, связанные с преодолением повальной бедности и повышением качества образования в тех государствах, где дела обстоят не самым лучшим образом», — заключила избранный вице-президент UPJ.

Ранее сообщалось, что премьер-министр ЦАР Анри-Мари Дондра обсудил вопросы развития республики с представителями Национального совета молодежи (CNJ).

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Жительница ЦАР стала вице-президентом Панафриканского союза молодежи
африка молодежь цар вице-президент
Комментировать