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Представитель Евросоюза Леггери прокомментировал запрос Польши о помощи НАТО

Политика
Представитель Евросоюза Леггери прокомментировал запрос Польши о помощи НАТО
wikipedia.org  /  U.S. Department of State / Public Domain

Брюссель, 21 ноября. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши перерастает в геополитическую плоскость. С таким заявлением выступил исполнительный директор агентства ЕС по контролю границ Frontex Фабрис Леггери.

Он дал интервью газете Le Journal du Dimanche. Политик напомнил об обращении Варшавы за помощью к НАТО для урегулирования ситуации на границе.

«Польша и Великобритания — члены НАТО. Это показывает, что, возможно, речь идет о геополитике, нежели о попытках чистого урегулирования миграционных потоков», — считает он.

Ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас поблагодарила Польшу за защиту границ Евросоюза и НАТО. Она уверена, что Варшава хорошо справляется с этой задачей.

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мигранты евросоюз польша нато
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