Таллин, 21 ноября. Политолог Армен Гаспарян высмеял попытки Эстонии урегулировать миграционный кризис на польско-белорусской границе.

На днях стало известно о намерениях Эстонии направить военный контингент, численностью 100 человек на границу Белоруссии и Польши. Министр обороны Калле Лаанет лично сообщил об оказании помощи полякам в отражении «гибридной атаки» Белоруссии. Благодаря Таллину, Варшава сможет «увеличить свои разведывательные возможности». Также Польша получит целых два эстонских беспилотника.

Прибытие эстонского подразделения ожидается 22 ноября.

Политолог Армен Гаспарян прокомментировал эстонский жест доброй воли.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Никогда за всю историю Варшава не могла спать так спокойно. Отпетые, отъявленные эстонские рубахи в количестве сто человек придут спасть Польшу», — отметил Гаспарян.

Политолог предположил, что Таллин, скорее всего, отправляет в Варшаву контингент, который обстрелял британский автобус в Мали, не повредив ни одного британского военнослужащего. Он иронично предупредил поляков, что с такой помощью нужно быть крайне осторожными и лучше всего даже не давать прибывшим боевого оружия.

На военной базе Гао в Мали эстонский солдаты ошибочно обстреляли приближающийся к базе микроавтобус с британскими солдатами и членами спецподразделения RAF. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в белорусском Минобороны заявили о безосновательности заявлений польских властей о причастности белорусских военнослужащих к возникшему кризису