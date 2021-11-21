Телеведущий Шустер сравнил властей Украины с ребенком, у которого есть граната

Киев, 21 ноября. Власти Украины напоминают ребенка, в руках которого граната, заявил ведущий общественно-политической программы Савик Шустер.

Искрометное сравнение прозвучало в эфире украинской программы. Шустер подчеркнул, что политики Украины опасны для окружающих.

«Они напоминают ребенка в руках которого граната. Это опасно для ребенка и для всех окружающих», — сказал Савик Шустер.

Более того, телеведущий считает, что украинские политики не понимают смысл демократии.

«Дело в том, что никто из них, кто сейчас во власти, никто, ни один человек не понимают, что такое демократия», — подытожил он.

Ранее политолог Ростислав Ищенко высказал мнение, что на Украине остались только националисты. По его словам, украинцы недовольны властью, поскольку их уровень жизни достиг критической черты.