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Британский гонщик Хэмилтон стал победителем Гран-при Катара

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 20:03
Спорт
Британский гонщик Хэмилтон стал победителем Гран-при Катара
Global Look Press  /  HOCH ZWEI via www.imago-images.d

Доха, 21 ноября. Льюис Хэмилтон, выступающий за команду «Мерседес», стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1».

Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон 21 ноября выиграл Гран-при Катара. Второе место занял пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Третьим финишировал Фернандо Алонсо, выступающий за «Альпин». Российский пилот «Хаас» Никита Мазепин показал 18-й результат. Его партнер по команде Мик Шумахер финишировал 16-м.

На данный момент Ферстаппен лидирует в общем зачете «Формулы-1». Хэмилтон занимает второе место. На третьей позиции располагается еще один гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас.

Ранее чемпион мира 2021 года в скиатлоне Александр Большунов был включен в состав сборной России на первый этап Кубок мира в Финляндии. Об этом проинформировала пресс-служба ФЛГР.

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