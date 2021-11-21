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Ливийские парламентарии раскритиковали премьер-министра за сделку с Total

Весь мир
Ливийские парламентарии раскритиковали премьер-министра за сделку с Total
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Малянов

Триполи, 21 ноября. Члены Палаты представителей Ливии осудили намерение премьер-министра переходного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дабибы передать долю Waha Oil Company корпорации Total.

В заявлении, подписанном накануне 56 парламентариями, сообщается о письме премьера от 9 ноября, адресованном директору французского нефтегиганта. В нем идет речь о предстоящей сделке по продаже 8,16% акций государственной энергетической компании. Подписание договора запланировано на текущей неделе.

Депутаты назвали действия Дабибы «разбазариванием» и необдуманным шагом, который серьезно навредит экономике страны. Они предостерегли правительство от заключения соглашения, указав на превышение полномочий главой кабмина.

В ливийском парламенте инициируют официальное расследование в случае заключения сделки. Народные избранники намерены привлечь к ответственности виновных и защитить богатство государства.

Ранее премьер-министра уличили в попытке сорвать предстоящие президентские и парламентские выборы. Плебисцит запланирован на 24 декабря.

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