Сбой в приложении помешал владельцам Tesla завести свои машины

Вашингтон, 21 ноября. Компания Tesla получила массовые жалобы на перебои в работе приложения. Клиенты не могли воспользоваться им, чтобы завести свои электромобили, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на BBC.

Около 500 владельцев моделей Tesla, временно лишившись возможности их завести, стали писать гневные комментарии в социальных сетях.

«Я застрял в часе езды от дома, потому что обычно использую телефон, чтобы завести машину», — сообщил один из них.

Основатель компании Илон Маск отреагировал на эти возмущения, заявив, что специалисты уже устранили неполадки.

«Похоже, мы случайно увеличили насыщенность сетевого трафика», — прокомментировал он.

Рыночная стоимость Tesla ранее достигла 1 триллиона долларов, свидетельствуют данные фондовой биржи Нью-Йорка. Резкий взлет акций последовал за сделкой, заключенной производителем с Hertz Global Holdings Inc.