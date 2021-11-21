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Политолог Репетович счел ошибочным решение Киева о сотрудничестве с Анкарой по Донбассу

Политика
Политолог Репетович счел ошибочным решение Киева о сотрудничестве с Анкарой по Донбассу
president.gov.ua  /  Офис Президента Украины

Варшава, 21 ноября. Украина совершает большую ошибку, рассчитывая на поддержку Турции по вопросам урегулирования ситуации в Донбассе. Таким мнением поделился польский эксперт по международным отношениям Витольд Репетович.

По его словам, украинско-турецкие отношения действительно укрепляются в последнее время. Однако Киеву не следует делать на сотрудничество с Анкарой большую ставку, подчеркнул эксперт, сообщает издание «ПолитРоссия«.

«Если Украина рассчитывает, что Турция поддержит ее в борьбе с Россией, то это неправильно», — отметил Репетович.

Анкара не станет рисковать отношениями с Москвой ради Киева, подчеркнул политолог. Он также не исключил, что турецкая сторона может «продать» Украину россиянам в обмен на определенные уступки.

Ранее востоковед Евгений Сатановский прокомментировал использование турецких беспилотников Bayraktar военными Украины . Речь идет о попытках при поддержке западных войск ударить не только по Донбассу, но и по Крыму, считает он.

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Все новости / Политика / Политолог Репетович счел ошибочным решение Киева о сотрудничестве с Анкарой по Донбассу
украина донбасс турция репетович
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