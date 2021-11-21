Пресс-секретарь президента ЦАР заявил о необходимости пересмотра обязанностей миротворцев ООН

Банги, 21 ноября. Продление мандата многопрофильной комплексной миссии ООН в ЦАР (МИНУСКА) должно подразумевать пересмотр обязанностей и уровня ответственности миротворцев. Об этом во время пресс-конференции заявил официальный представитель президента Альберт Ялоке Мокпем.

«Контингент международной организации останется в стране до 15 ноября 2022 года, но вместе с тем, его руководство должно учитывать и исправлять недостатки, озвученные ранее жителями и правительством Центральноафриканской Республики», — сказал чиновник.

По мнению Мокпема, только пересмотр обязанностей миротворцев может обеспечить должный уровень безопасности и стабильности на территории государства.

«Я приглашаю руководство МИНУСКА к более тесному сотрудничеству с властями ЦАР и полному согласованию действий контингента миссии ради сохранения жизней невинных и истинного противодействия радикальным группировкам, пока еще сохраняющим присутствие в отдаленных регионах. Если ничего не изменится, то вывод «голубых касок» пока все еще реален, ведь в последнее время звучит много голосов жителей, недовольных продлением их мандата», — добавил представитель региона.

flickr.com / UN Mission in the Central African Republic MINUSCA

Чиновник сообщил, что правительство не имеет права игнорировать запрос общества и намерено сделать все возможное для удовлетворения нужд нации, пусть это приведет к недопониманию со стороны международных партнеров.

«Но и в ООН должны понимать, что очень много граждан пострадали от миротворцев. Взять, к примеру, габонский контингент, который отозвали за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении жительниц ЦАР. Далее: «голубые каски» отличились рядом смертельных ДТП, одним из последних стала авария у резиденции президента, в результате которой погибла 15-летняя девочка Люмьер. Это недопустимо вот и необходим пересмотр уровня ответственности», — заключил Мокпем.

Федеральное агентство новостей /

Ранее неизвестные написали «МИНУСКА — убийцы» на стенах четырех баз представителей международной организации в столице Центральноафриканской Республики.