Гузеева заявила, что Гаркалин не прошел вакцинацию от COVID-19

Москва, 21 ноября. Ведущая шоу «Давай поженимся!» и актриса Лариса Гузеева прокомментировала сообщения о вакцинации актера и педагога Валерия Гаркалина. Артистка утверждает, что он не прививался от коронавируса.

По словам Гузеевой, она лежала в больнице по соседству с актером, скончавшимся от последствий коронавируса. В связи с этим телеведущая вступила в дискуссию о вакцинации с артистом Сергеем Рогожиным на Facebook. Актриса заявила, что Гаркалин не был привит. Однако оппонент ответил ей, что о прививке педагога говорила его дочь в интервью.

«Это не правда. Валера лежал по соседству со мной. У него не было ни одной прививки», — парировала Гузеева.

Дочь покойного артиста Ника Гаркалина действительно утверждала в интервью kp.ru, что ее отец прошел вакцинацию от COVID-19, причем дважды. По словам женщины, актер был сторонником прививок. Сначала он прошел вакцинацию «КовиВаком», но антитела не выработались, поэтому во второй раз Гаркалин решил использовать «Спутник V», пояснила дочь артиста.

Напомним, актер скончался 20 ноября после почти двух месяцев борьбы c COVID-19. Похороны Гаркалина, которому было 67 лет, пройдут 23 ноября.