Испанцы назвали самые необычные стереотипы о русских

Валенсия, 21 ноября. Испания — страна, которая традиционно привлекает множество российских туристов. При этом сами испанцы знают о России не так уж много.

Жители испанского города Валенсия рассказали о том, что им известно про РФ и какие у них есть стереотипы о самой большой стране мира. Как выяснилось, у тех испанцев, которые не были в России или не общались с русскими, представления об РФ очень общие и весьма стереотипные.

«Знаю, что Россия — это страна, где очень холодно и пьют много водки. Это самое первое, что приходит в голову. Очень теплая одежда и рюмка водки нужны, чтобы согреться», — говорит девушка.

«Сам я никогда не был в России, но русские мне кажутся очень крепкими людьми, крепкой нацией. Я немного знаю о русской революции, об участии России во Второй мировой войне. Негативный стереотип, который есть в Испании о русских заключается в том, что их часто ассоциируют с мафией. Когда мы видим кого-то из России, сразу думаем о мафии. Но, на самом деле, все русские, с которыми я был знаком, не имели к мафии никакого отношения», — говорит молодой человек.

Невские Новости / Леся Можаева

В то же время испанцы, которые все-таки общались с русскими или даже побывали в РФ делятся в основном очень позитивными и при этом яркими впечатлениями. Большинство остались в восторге и от самой страны, и от россиян.

«Мы были в России, в Санкт-Петербурге несколько лет назад. Очень интересная поездка! Ходили в музей Эрмитаж, там невероятно красиво и очень интересно. Мы там мало с кем общались, но заметили, что на границе сотрудники были очень суровыми, особенно женщины — ни одной улыбки. Хотя, с другой стороны, в других странах нам тоже попадались суровые пограничники. Просто мы, испанцы, открытые и дружелюбные, всегда улыбаемся», — рассказали пожилые супруги

«Русские — очень хорошие люди. По крайней мере те, с которыми я знакома. Они хорошо играют на скрипке и вообще на струнных инструментах. Вообще они хороши в любом деле и делают классные кальяны — это правда! И они большие патриоты, но некоторые даже слишком. У меня есть знакомые, у которых дома висят ковры с изображением Путина», — рассказала девушка.

vk.com / Государственный Эрмитаж

«Россия — очень красивая страна. Мы были там в начале сентября, и как только видели солнце, сразу же шли на улицу, потому что в целом погода была холодная. Еще я помню прекрасный Петергофский дворец и парк с прекрасными фонтанами и садами», — говорят мужчина и женщина.

«Я не очень много знаю о России, но больше, чем многие испанцы, так как был там. Это очень большая страна. Я был не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в Краснодаре, Ростове, Новороссийске. Мне очень понравилось, и я бы хотел туда вернуться. И, конечно, в России очень красивые девушки», — поделился испанец.

Ранее пользователи в Сети высмеяли строительство Эстонией стены на границе с Россией.