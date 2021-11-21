Новый меморандум с МВФ взвинтит рост тарифов на Украине до 200%

Киев, 21 ноября. Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ. Украинцев ждет повышение тарифов на 200%.
Теперь Киев должен отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду. Цены на услуги ЖКХ для украинцев будут повышаться на протяжении двух лет.
Ранее «Укргаздобыча» продавала голубое топливо НАК «Нафтогазу», а тот в свою очередь перепродавал его предприятиям по установленной Кабмином льготной цене. По условиям нового меморандума, Укргаздобыча будет реализовывать на бирже «с равным доступом для всех участников рынка» 50%, а с 2024 года — уже 100% газа.
Украинский энергетический рынок лихорадит давно, но руководство страны не в силах решать проблемы. Из-за отсутствия прямых договоров на закупку энергоресурсов, Украина стала заложницей «свободного» рынка.
Эксперты предрекают крах украинской экономике. По их мнению, после зимы ПГХ опустеют, закупать газ по тысяче долларов никто не станет.
Правительство Зеленского молчит о грядущих перспективах. Украинцы не знают, что их ждет рост колоссальный рост тарифов. Уже в следующем году цены на газ для населения повысят на 40%, а на его транспортировку — на 80%. В итоге, по мнению многих экспертов, новый меморандум с МВФ за два года взвинтит рост тарифов до 200%. Нынешнюю ситуацию вряд ли можно назвать кризисом по сравнению с тем, что ждет Украину в самом ближайшем будущем.
Недавно возле здания Верховной рады прошла акция протеста против поднятия тарифов ЖКХ.