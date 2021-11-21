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Новый меморандум с МВФ взвинтит рост тарифов на Украине до 200%

Экономика
Новый меморандум с МВФ взвинтит рост тарифов на Украине до 200%
Федеральное агентство новостей  /  Леонид Андросов

Киев, 21 ноября. Украина подписала меморандум о сотрудничестве с МВФ. Украинцев ждет повышение тарифов на 200%.

Теперь Киев должен отказаться от ограничения цен на газ, тепло и горячую воду. Цены на услуги ЖКХ для украинцев будут повышаться на протяжении двух лет.

Ранее «Укргаздобыча» продавала голубое топливо НАК «Нафтогазу», а тот в свою очередь перепродавал его предприятиям по установленной Кабмином льготной цене. По условиям нового меморандума, Укргаздобыча будет реализовывать на бирже «с равным доступом для всех участников рынка» 50%, а с 2024 года — уже 100% газа.

Украинский энергетический рынок лихорадит давно, но руководство страны не в силах решать проблемы. Из-за отсутствия прямых договоров на закупку энергоресурсов, Украина стала заложницей «свободного» рынка.

Новый меморандум с МВФ взвинтит рост тарифов на Украине до 200%
Федеральное агентство новостей / Леонид Андросов

Эксперты предрекают крах украинской экономике. По их мнению, после зимы ПГХ опустеют, закупать газ по тысяче долларов никто не станет.

Правительство Зеленского молчит о грядущих перспективах. Украинцы не знают, что их ждет рост колоссальный рост тарифов. Уже в следующем году цены на газ для населения повысят на 40%, а на его транспортировку — на 80%. В итоге, по мнению многих экспертов, новый меморандум с МВФ за два года взвинтит рост тарифов до 200%. Нынешнюю ситуацию вряд ли можно назвать кризисом по сравнению с тем, что ждет Украину в самом ближайшем будущем.

Недавно возле здания Верховной рады прошла акция протеста против поднятия тарифов ЖКХ.

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тарифы жкх рост тарифов меморандум мвф
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