Девятилетняя жительница Флориды спасла свою маму от грабителя

Юная Джорни Нельсон и ее мать покупали продукты в супермаркете. Когда они вышли и начали грузить пакеты с едой в машину, на женщину внезапно напал мужчина в маске. Он пытался вырвать из рук американки сумочку и сбить ее с ног. Но девятилетняя героиня не растерялась и отважно бросилась на помощь маме. Видеорегистраторы на парковке запечатлели, как девочка колотит преступника кулаками.

Злоумышленнику все же удалось сбежать с украденной сумкой, но, благодаря камерам, его удалось опознать и оперативно задержать. Мужчине предъявлено обвинение в ограблении и нанесении побоев. Полиция не оставил без внимания подвиг маленькой Джорни. Девочку наградили за храбрость почетной грамотой и медалью.