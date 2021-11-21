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Девятилетняя жительница Флориды спасла свою маму от грабителя

Общество

Юная Джорни Нельсон и ее мать покупали продукты в супермаркете. Когда они вышли и начали грузить пакеты с едой в машину, на женщину внезапно напал мужчина в маске. Он пытался вырвать из рук американки сумочку и сбить ее с ног. Но девятилетняя героиня не растерялась и отважно бросилась на помощь маме. Видеорегистраторы на парковке запечатлели, как девочка колотит преступника кулаками.

Злоумышленнику все же удалось сбежать с украденной сумкой, но, благодаря камерам, его удалось опознать и оперативно задержать.  Мужчине предъявлено обвинение в ограблении и нанесении побоев. Полиция не оставил без внимания подвиг маленькой Джорни. Девочку наградили за храбрость почетной грамотой и медалью.

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