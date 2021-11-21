Барановская показала, как стилисты готовят ее к «Модному приговору»

Москва, 21 ноября. Юлия Барановская всегда выглядит безупречно в кадре. В этот раз телеведущая решила показать поклонникам, как стилисты готовят ее к программе «Модный приговор».

Телеведущая опубликовала Stories на своей странице в Instagram. На видеокадрах стилисты делают прическу Барановской. Под глазами у нее патчи, а на лице нет косметики. Звезда выглядит сонной.

«Воскресенье. Доброе утро. Готовимся к «Модному приговору»» — рассказала Барановская.

Prt Scr instagram.com / @baranovskaya_tv

На следующих снимках видно, как поработали стилисты над внешностью телеведущей. Ей сделали яркий макияж и нарядили в красное платье. Вместе с Барановской кадры новой студии показывает ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.

Знаменитость обнаружила позитивные стороны в разводе с Андреем Аршавиным. Барановская назвала везением уход футболиста из семьи.