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Барановская показала, как стилисты готовят ее к «Модному приговору»

Шоу-бизнес
Барановская показала, как стилисты готовят ее к «Модному приговору»
wikipedia.org  /  Филипп Гончаров / CC BY-SA 4.0

Москва, 21 ноября. Юлия Барановская всегда выглядит безупречно в кадре. В этот раз телеведущая решила показать поклонникам, как стилисты готовят ее к программе «Модный приговор».

Телеведущая опубликовала Stories на своей странице в Instagram. На видеокадрах стилисты делают прическу Барановской. Под глазами у нее патчи, а на лице нет косметики. Звезда выглядит сонной.

«Воскресенье. Доброе утро. Готовимся к «Модному приговору»» — рассказала Барановская.

Барановская показала, как стилисты готовят ее к «Модному приговору»
Prt Scr instagram.com / @baranovskaya_tv

На следующих снимках видно, как поработали стилисты над внешностью телеведущей. Ей сделали яркий макияж и нарядили в красное платье. Вместе с Барановской кадры новой студии показывает ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев.

Знаменитость обнаружила позитивные стороны в разводе с Андреем Аршавиным. Барановская назвала везением уход футболиста из семьи.

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передача модный приговор барановская телеведущая
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