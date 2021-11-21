Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 20:14
20:14
Шоу-бизнес
Королева и Маршал выступили на шоу «Две звезды» со своими детьми
20:12
Армия
Российское подразделение антитеррора отразило «атаку» на военную базу в Киргизии
20:10
Общество
Эмигрировавший в Польшу россиянин сбежал на родину уже через полгода
20:10
Наука
Массачусетский университет выяснил, что для здоровья достаточно семи тысяч шагов в день
20:09
Армия
Главком ВСУ Залужный: в украинской армии будут работать группы общественных экспертов
20:08
Политика
Японский дипломат Сато исключил деление Курильских островов между Москвой и Токио
20:06
Экономика
Россияне могут рефинансированием сократить платежи по ипотеке
20:04
Происшествия
Фура вылетела в кювет на выезде из Мурманска
20:03
Спорт
Британский гонщик Хэмилтон стал победителем Гран-при Катара
20:02
Политика
Глава Роскосмоса Рогозина процитировал Сталина в ответ на критику кинокартины «Вызов»
Все новости

Бойцы армии ЦАР обвинили чадских наемников в снабжении боевиков запрещенным вооружением

Весь мир
Бойцы армии ЦАР обвинили чадских наемников в снабжении боевиков запрещенным вооружением
Федеральное агентство новостей (ФАН)  / 

Банги, 21 ноября. Чадские наемники снабжают боевиков вооружением, запрещенным к использованию на территории ЦАР оружейным эмбарго Совбеза ООН, сообщает издание Ndjoni Sango.

Накануне национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) провела спецоперацию по зачистке населенного пункта Муан-Сидо (префектура Уам) от боевиков. Военнослужащие обнаружили лагерь и схрон с оружием, где изъяли ПЗРК.

«Как рассказали бойцы правительственных сил, боевики первыми открыли огонь. FACA ответила и уничтожила противника. На территории базы радикалов найден тайник, в котором помимо стрелкового вооружения оказался советский переносной зенитно-ракетный комплекс "Стрела-1"», — отметили журналисты.

ПЗРК представляет огромную опасность не только для воздушного транспорта национальных сил обороны, которые патрулируют местность на вертолетах, но и для гражданских авиалайнеров при взлете или посадке.

«Возникает вопрос: кто поставляет радикалам запрещенную технику? Ответ очевиден, преступников снабжают заинтересованные лица из других стран.

В частности, речь идет о чадских наемниках, активно поддерживающих CPC в борьбе с FACA. Так как сами комплексы найдены на севере ЦАР, буквально на границе с Чадом, то и вооружение пришло оттуда», — добавили сотрудники СМИ.

Соответствующая информация в очередной раз подтверждает недружественные намерения соседнего государства, которое при поддержке Франции активно готовится к вторжению на территорию Центральноафриканской Республики.

«Они планируют насильственным путем свергнуть правительство и вновь ввергнуть страну в хаос гражданской войны. В первую очередь это необходимо Парижу, стремительно теряющему влияние на континенте и пытающемуся судорожно отыграть позиции.

Елисейский дворец намерен использовать сохраняющееся оружейное эмбарго ООН для реализации намеченных планов. Пока у FACA отсутствуют современные комплексы вооружений и военная техника, сделать это, как считают в Европе, будет просто», — заключили аналитики.

Ранее боевики начали распространять (https://riafan.ru/1555121-boeviki-planiruyut-ocherednuyu-popytku-gosperevorota-v-car) агитационное видео, на котором можно заметить, что один из членов бандформирования вооружен автоматическим гранатометом QLZ-87 иностранного производства. Ролик стал еще одним доказательством контрпродуктивности санкций ООН.

Бойцы армии ЦАР обвинили чадских наемников в снабжении боевиков запрещенным вооружением
Федеральное агентство новостей / Федеральное агентство новостей

Вернуться назад
Все новости / Весь мир / Бойцы армии ЦАР обвинили чадских наемников в снабжении боевиков запрещенным вооружением
боевики африка пзрк наемники цар чад
Комментировать