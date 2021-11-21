Бойцы армии ЦАР обвинили чадских наемников в снабжении боевиков запрещенным вооружением

Банги, 21 ноября. Чадские наемники снабжают боевиков вооружением, запрещенным к использованию на территории ЦАР оружейным эмбарго Совбеза ООН, сообщает издание Ndjoni Sango.

Накануне национальная армия Центральноафриканской Республики (FACA) провела спецоперацию по зачистке населенного пункта Муан-Сидо (префектура Уам) от боевиков. Военнослужащие обнаружили лагерь и схрон с оружием, где изъяли ПЗРК.

«Как рассказали бойцы правительственных сил, боевики первыми открыли огонь. FACA ответила и уничтожила противника. На территории базы радикалов найден тайник, в котором помимо стрелкового вооружения оказался советский переносной зенитно-ракетный комплекс "Стрела-1"», — отметили журналисты.

ПЗРК представляет огромную опасность не только для воздушного транспорта национальных сил обороны, которые патрулируют местность на вертолетах, но и для гражданских авиалайнеров при взлете или посадке.

Les FACA ont mené une opération réussie à Moyenne-Sido: au cours de l'opération, des combattants de la CPC ont ouvert le feu contre les FACA, mais ont perdu la bataille. Le camp a été détruit. pic.twitter.com/VMZgjMqZla — Sylvain Nguema (@Sylvain_Nguema) November 19, 2021

«Возникает вопрос: кто поставляет радикалам запрещенную технику? Ответ очевиден, преступников снабжают заинтересованные лица из других стран. В частности, речь идет о чадских наемниках, активно поддерживающих CPC в борьбе с FACA. Так как сами комплексы найдены на севере ЦАР, буквально на границе с Чадом, то и вооружение пришло оттуда», — добавили сотрудники СМИ.

Соответствующая информация в очередной раз подтверждает недружественные намерения соседнего государства, которое при поддержке Франции активно готовится к вторжению на территорию Центральноафриканской Республики.

«Они планируют насильственным путем свергнуть правительство и вновь ввергнуть страну в хаос гражданской войны. В первую очередь это необходимо Парижу, стремительно теряющему влияние на континенте и пытающемуся судорожно отыграть позиции. Елисейский дворец намерен использовать сохраняющееся оружейное эмбарго ООН для реализации намеченных планов. Пока у FACA отсутствуют современные комплексы вооружений и военная техника, сделать это, как считают в Европе, будет просто», — заключили аналитики.

Ранее боевики начали распространять (https://riafan.ru/1555121-boeviki-planiruyut-ocherednuyu-popytku-gosperevorota-v-car) агитационное видео, на котором можно заметить, что один из членов бандформирования вооружен автоматическим гранатометом QLZ-87 иностранного производства. Ролик стал еще одним доказательством контрпродуктивности санкций ООН.