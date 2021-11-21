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Продление мандата миротворцев ООН противоречит требованиям жителей ЦАР

Весь мир
Продление мандата миротворцев ООН противоречит требованиям жителей ЦАР
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 21 ноября. Сотрудники издания Nos Medias назвали решение Совбеза ООН о продлении мандата многопрофильной комплексной миссии (МИНУСКА) в ЦАР преступлением против народа республики.

«После того как обученные российскими инструкторами бойцы национальной армии (FACA) зачистили территорию страны от боевиков, жители сочли присутствие «голубых касок» ненужным. Дело в том, что миротворцы занимаются финансированием и снабжением вооруженных группировок. Но произошло обратное, контингент решено было сохранить, что противоречит желаниям населения», — пишут журналисты.

Помимо этого, действия сотрудников МИНУСКА часто приводят к гибели гражданских. Свидетельством тому являются события у президентского дворца, когда 1 ноября водитель автобуса ООН сбил насмерть 15-летнюю девочку. Этот инцидент вызвал волну народного гнева.

Продление мандата миротворцев ООН противоречит требованиям жителей ЦАР
Федеральное агентство новостей /

«Присутствие ООН в Центральноафриканской Республике приносит только беды и страдания, согласно многим источникам, сотрудники организации торгуют природными ресурсами, зарабатывают на взаимодействии с радикалами и делают все возможное, для сохранения контингента на территории ЦАР. Им невыгодно, чтобы кризис безопасности заканчивался. Тем не менее обстановка уже урегулирована благодаря нашим российским и руандийским союзникам», — заключили местные аналитики.

Продление мандата миротворцев ООН противоречит требованиям жителей ЦАР
Федеральное агентство новостей /

На данный момент жители страны продолжают устраивать стихийные митинги, сидячие забастовки и всевозможные акции протеста против сохранения мандата «голубых касок».

Ранее неизвестные написали «МИНУСКА — убийцы» на стенах четырех баз представителей международной организации в столице страны.

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