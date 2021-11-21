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Поклонники назвали трагедией неожиданную смерть актера сериала «Воронины»

Общество
Поклонники назвали трагедией неожиданную смерть актера сериала «Воронины»
instagram.com  /  @m.a.zubov

Москва, 21 ноября. Актера из сериалов «Воронины» и «Ищейка» Михаила Зубова не стало 11 ноября, но СМИ узнали об этом только сейчас. Поклонники скорбят о смерти 42-летнего артиста.

О кончине Зубова рассказала на свой странице в «ВКонтакте» руководитель «КиноЛицея» и близкая подруга актера Елена Володина. Причина смерти и подробности случившегося пока не разглашаются. Поклонники считают трагедией кончину 42-летнего актера. Под последним постом на его странице в Instagram они оставляют свои комментарии.

«Очень жалко... Так рано... Соболезнования семье... Мише царство небесное...»;

«Земля пусть пухом... Трагедия»;

«Эх, Миш, ну как же так? Царствие небесное», — пишут расстроенные поклонники.

Подписчики недоумевают, почему до сих пор не раскрыли причину смерти актера. Незадолго до кончины Зубов сыграл отца маленькой девочки в фильме «Старшая сестра», но он так и не увидит картину со своим участием.

20 ноября из жизни ушел знаменитый актер Валерий Гаркалин. Похороны звезды сериала «Ширли-мырли» пройдут на Миусском кладбище в Москве.

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актер смерть зубов
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