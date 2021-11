В Мехико почтили память сотен мигрантов, убитых и похищенных по пути в США

Мехико, 21 ноября. Родственники мигрантов из стран Центральной Америки, которые были убиты или пропали без вести при попытке добраться до южной границы США провели акцию в столице Мексики.

Сообщается, что группа из 30 человек, прибывших из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, чьи родные были убиты в попытке добраться в США, провели пикет перед зданием посольства США в Мехико, протестуя против бездействия мексиканских властей. Также собравшиеся возложили цветы к памятнику, установленному в память о массовом убийстве мигрантов в Сан-Фернандо, штат Тамаулипас в 2010 году.

Тогда в результате похищения группы беженцев членами наркокартеля Лос-Сетас было убито 72 человека, в числе которых были беременные женщины. Преступники заковали беженцев в наручники, поставили их на колени, а затем застрелили своих жертв выстрелом в затылок. О преступлении стало известно благодаря выжившему участнику расправы, который получил ранение в шею и смог покинуть ранчо, на котором произошло убийство, и сообщить о нем властям.

Участники акции обвинили мексиканское государство в «слишком снисходительном» отношении к преступникам, которые совершают убийства, изнасилования и похищения мигрантов.

Правозащитники и родственники направили петиции в Комитет по похищениям для рассмотрения дел об исчезновениях, которые поддерживаются Фондом справедливости.

Директор фонда Ана Дельгадильо объявила о создании Национального реестра поиска пропавших без вести мигрантов, призывая власти принять необходимое законодательство.

Мигранты из стран Центральной Америки, которые пытаются пересечь Мексику на пути в США и Канаду, часто становятся жертвами преступных группировок, которые ведут борьбу за рынок нелегальной иммиграции, а также вербуют среди беженцев новых членов. Кроме того, большинство нелегалов вынуждены платить за проход по территории, контролируемой той или иной бандой. Те же, у кого не оказалось достаточного количества денег, могут или «отработать» свой «долг» или рискуют быть убитыми.

Картель Лос-Сетос, по мнению властей, также причастен к массовому убийству в муниципалитете Кадерейта де Хименес, где полиция обнаружила останки 49 человек. Опознание жертв было затруднено в связи с тем, что тела были расчленены. Власти полагают, что среди убитых были мигранты.

В конце января 2021 года на территории муниципалитета Камарго, неподалеку от границы с США был обнаружен сожженный грузовик с 19 телами. Следствие установило, что все погибшие — 16 граждан Гватемалы, двое мексиканцев и один человек с неустановленным гражданством, являются мигрантами, которые направлялись в США. Расследование установило, что автомобиль с беженцами был расстрелян, а затем подожжен сотрудниками полиции штата Тамаулипас. В связи с этим массовым убийством были арестованы 12 сотрудников местных правоохранительных органов, которых подозревают в совершении преступления.

