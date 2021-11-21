В Мехико почтили память сотен мигрантов, убитых и похищенных по пути в США

Мехико, 21 ноября. Родственники мигрантов из стран Центральной Америки, которые были убиты или пропали без вести при попытке добраться до южной границы США провели акцию в столице Мексики.

Сообщается, что группа из 30 человек, прибывших из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, чьи родные были убиты в попытке добраться в США, провели пикет перед зданием посольства США в Мехико, протестуя против бездействия мексиканских властей. Также собравшиеся возложили цветы к памятнику, установленному в память о массовом убийстве мигрантов в Сан-Фернандо, штат Тамаулипас в 2010 году.

Mexico: Enforced disappearances in the spotlight. pic.twitter.com/1kLo2tNmL0 — teleSUR English (@telesurenglish) November 18, 2021

Тогда в результате похищения группы беженцев членами наркокартеля Лос-Сетас было убито 72 человека, в числе которых были беременные женщины. Преступники заковали беженцев в наручники, поставили их на колени, а затем застрелили своих жертв выстрелом в затылок. О преступлении стало известно благодаря выжившему участнику расправы, который получил ранение в шею и смог покинуть ранчо, на котором произошло убийство, и сообщить о нем властям.

Thread : Le massacre de San Fernando (Mexique) en 2011, par l’organisation criminelle Los Zetas.



Source : https://t.co/msoMDrwogX pic.twitter.com/N9g2epX4Jh — Pablo (@abriqo) October 4, 2018

Участники акции обвинили мексиканское государство в «слишком снисходительном» отношении к преступникам, которые совершают убийства, изнасилования и похищения мигрантов.

«Несмотря на эти годы, наши семьи не были забыты, и мы продолжаем борьбу за справедливость, которой так долго ждали», — сказала Лиси Сантос, муж которой был убит во время резни в Сан-Фернандо.

Правозащитники и родственники направили петиции в Комитет по похищениям для рассмотрения дел об исчезновениях, которые поддерживаются Фондом справедливости.

Директор фонда Ана Дельгадильо объявила о создании Национального реестра поиска пропавших без вести мигрантов, призывая власти принять необходимое законодательство.

Негостеприимная Мексика

Мигранты из стран Центральной Америки, которые пытаются пересечь Мексику на пути в США и Канаду, часто становятся жертвами преступных группировок, которые ведут борьбу за рынок нелегальной иммиграции, а также вербуют среди беженцев новых членов. Кроме того, большинство нелегалов вынуждены платить за проход по территории, контролируемой той или иной бандой. Те же, у кого не оказалось достаточного количества денег, могут или «отработать» свой «долг» или рискуют быть убитыми.

Федеральное агентство новостей /

Картель Лос-Сетос, по мнению властей, также причастен к массовому убийству в муниципалитете Кадерейта де Хименес, где полиция обнаружила останки 49 человек. Опознание жертв было затруднено в связи с тем, что тела были расчленены. Власти полагают, что среди убитых были мигранты.

В конце января 2021 года на территории муниципалитета Камарго, неподалеку от границы с США был обнаружен сожженный грузовик с 19 телами. Следствие установило, что все погибшие — 16 граждан Гватемалы, двое мексиканцев и один человек с неустановленным гражданством, являются мигрантами, которые направлялись в США. Расследование установило, что автомобиль с беженцами был расстрелян, а затем подожжен сотрудниками полиции штата Тамаулипас. В связи с этим массовым убийством были арестованы 12 сотрудников местных правоохранительных органов, которых подозревают в совершении преступления.

A specialized police unit appears charge with the death of 17 migrants and two handlers.



This Is The Evidence Against 12 Police Officers For The Camargo Massacre https://t.co/my36Kiv090

20 Sep 2021#borderlandBeat qt-borderland-411 #borderObserver pic.twitter.com/hC6ugUxo6c — The Border Observer (@borderObserver) October 20, 2021

Действия сотрудников силовых ведомств стали причиной гибели одного мигранта и ранения еще четверых в начале ноября, когда сотрудники Национальной гвардии Мексики открыли огонь по автомобилю, в котором передвигались беженцы, направляющиеся в сторону американской границы. Стрельба была открыта после того, как автомобиль миновал блок-пост и попытался скрыться от военных.

Этот инцидент стал результатом попыток мексиканских властей сдержать многотысячный караван мигрантов, который направляется с юга страны в направлении северных штатов, граничащих с США.

Федеральное агентство новостей /

Но даже те беженцы, которые добираются до заветной границы, рискуют погибнуть при ее пересечении. Пограничная служба США ежегодно фиксирует сотни случаев гибели мигрантов, большинство из которых связаны с обезвоживанием, гипертермией и утоплением.

Неиссякаемый поток

Несмотря на огромный риск, ежегодно десятки тысяч мигрантов отправляются из стран Центральной Америки и Карибского бассейна в опасный путь в США и Канаду. В настоящее время фиксируется очередной всплеск миграции, который был спровоцирован предвыборными обещаниями президента Джо Байдена, который заявлял о легализации всех нелегальных мигрантов, находящихся на территории США, а также готовности принять новых беженцев.

Эти заявления привели к рекордному наплыву беженцев, тысячи которых сейчас находятся на южной границе США в ожидании решения миграционных властей о предоставлении официального статуса. По сообщениям Пограничной службы США, только в октябре при незаконном пересечении границы было задержано 159 тыс. человек.

Border Patrol agents apprehended nearly 159,000 migrants who illegally crossed the southwest border with Mexico between ports of entry in October. https://t.co/l0Okymq2J9 — Breitbart News (@BreitbartNews) November 17, 2021

В свою очередь обещание Байдена пока остается невыполненным: по итогам 2021 фискального года, который закончился 3 сентября, действующая администрация установила антирекорд по количеству выданных разрешений на пребывание в США, отняв пальму первенства у Дональда Трампа, которого демократы обвиняли в нежелании принимать мигрантов. Таким образом десятки тысяч человек, которые поверили обещаниям команды Байдена-Харрис, находятся фактически в ловушке на южной границе США, на имея возможности ни попасть на территорию Штатов, ни вернуться на родину.

Федеральное агентство новостей /

Фактически мигранты стали разменной монетой во внутриполитической игре, которую демократы вели против президента Трампа, обвиняя его в жестоком обращении с беженцами. Но как только Трамп оказался не у дел, новые хозяева Белого дома очень быстро забыли о своих обещаниях и о страданиях людей, преодолевших тысячи километров в надежде обрести новый дом.