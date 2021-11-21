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В Мехико почтили память сотен мигрантов, убитых и похищенных по пути в США
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В Мехико почтили память сотен мигрантов, убитых и похищенных по пути в США

Весь мир
В Мехико почтили память сотен мигрантов, убитых и похищенных по пути в США
Global Look Press  /  Luis Barron / Keystone Press Agency

Мехико, 21 ноября. Родственники мигрантов из стран Центральной Америки, которые были убиты или пропали без вести при попытке добраться до южной границы США провели акцию в столице Мексики.

Сообщается, что группа из 30 человек, прибывших из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса, чьи родные были убиты в попытке добраться в США, провели пикет перед зданием посольства США в Мехико, протестуя против бездействия мексиканских властей. Также собравшиеся возложили цветы к памятнику, установленному в память о массовом убийстве мигрантов в Сан-Фернандо, штат Тамаулипас в 2010 году.

Тогда в результате похищения группы беженцев членами наркокартеля Лос-Сетас было убито 72 человека, в числе которых были беременные женщины. Преступники заковали беженцев в наручники, поставили их на колени, а затем застрелили своих жертв выстрелом в затылок. О преступлении стало известно благодаря выжившему участнику расправы, который получил ранение в шею и смог покинуть ранчо, на котором произошло убийство, и сообщить о нем властям.

Участники акции обвинили мексиканское государство в «слишком снисходительном» отношении к преступникам, которые совершают убийства, изнасилования и похищения мигрантов.

«Несмотря на эти годы, наши семьи не были забыты, и мы продолжаем борьбу за справедливость, которой так долго ждали», — сказала Лиси Сантос, муж которой был убит во время резни в Сан-Фернандо.

Правозащитники и родственники направили петиции в Комитет по похищениям для рассмотрения дел об исчезновениях, которые поддерживаются Фондом справедливости.

Директор фонда Ана Дельгадильо объявила о создании Национального реестра поиска пропавших без вести мигрантов, призывая власти принять необходимое законодательство.

Негостеприимная Мексика

Мигранты из стран Центральной Америки, которые пытаются пересечь Мексику на пути в США и Канаду, часто становятся жертвами преступных группировок, которые ведут борьбу за рынок нелегальной иммиграции, а также вербуют среди беженцев новых членов. Кроме того, большинство нелегалов вынуждены платить за проход по территории, контролируемой той или иной бандой. Те же, у кого не оказалось достаточного количества денег, могут или «отработать» свой «долг» или рискуют быть убитыми.

В Мехико почтили память сотен мигрантов, убитых и похищенных по пути в США
Федеральное агентство новостей /

Картель Лос-Сетос, по мнению властей, также причастен к массовому убийству в муниципалитете Кадерейта де Хименес, где полиция обнаружила останки 49 человек. Опознание жертв было затруднено в связи с тем, что тела были расчленены. Власти полагают, что среди убитых были мигранты.

В конце января 2021 года на территории муниципалитета Камарго, неподалеку от границы с США был обнаружен сожженный грузовик с 19 телами. Следствие установило, что все погибшие — 16 граждан Гватемалы, двое мексиканцев и один человек с неустановленным гражданством, являются мигрантами, которые направлялись в США. Расследование установило, что автомобиль с беженцами был расстрелян, а затем подожжен сотрудниками полиции штата Тамаулипас. В связи с этим массовым убийством были арестованы 12 сотрудников местных правоохранительных органов, которых подозревают в совершении преступления.

Действия сотрудников силовых ведомств стали причиной гибели одного мигранта и ранения еще четверых в начале ноября, когда сотрудники Национальной гвардии Мексики открыли огонь по автомобилю, в котором передвигались беженцы, направляющиеся в сторону американской границы. Стрельба была открыта после того, как автомобиль миновал блок-пост и попытался скрыться от военных.

Этот инцидент стал результатом попыток мексиканских властей сдержать многотысячный караван мигрантов, который направляется с юга страны в направлении северных штатов, граничащих с США.

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Федеральное агентство новостей /

Но даже те беженцы, которые добираются до заветной границы, рискуют погибнуть при ее пересечении. Пограничная служба США ежегодно фиксирует сотни случаев гибели мигрантов, большинство из которых связаны с обезвоживанием, гипертермией и утоплением.

Неиссякаемый поток

Несмотря на огромный риск, ежегодно десятки тысяч мигрантов отправляются из стран Центральной Америки и Карибского бассейна в опасный путь в США и Канаду. В настоящее время фиксируется очередной всплеск миграции, который был спровоцирован предвыборными обещаниями президента Джо Байдена, который заявлял о легализации всех нелегальных мигрантов, находящихся на территории США, а также готовности принять новых беженцев.

Эти заявления привели к рекордному наплыву беженцев, тысячи которых сейчас находятся на южной границе США в ожидании решения миграционных властей о предоставлении официального статуса. По сообщениям Пограничной службы США, только в октябре при незаконном пересечении границы было задержано 159 тыс. человек.

В свою очередь обещание Байдена пока остается невыполненным: по итогам 2021 фискального года, который закончился 3 сентября, действующая администрация установила антирекорд по количеству выданных разрешений на пребывание в США, отняв пальму первенства у Дональда Трампа, которого демократы обвиняли в нежелании принимать мигрантов. Таким образом десятки тысяч человек, которые поверили обещаниям команды Байдена-Харрис, находятся фактически в ловушке на южной границе США, на имея возможности ни попасть на территорию Штатов, ни вернуться на родину.

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Федеральное агентство новостей /

Фактически мигранты стали разменной монетой во внутриполитической игре, которую демократы вели против президента Трампа, обвиняя его в жестоком обращении с беженцами. Но как только Трамп оказался не у дел, новые хозяева Белого дома очень быстро забыли о своих обещаниях и о страданиях людей, преодолевших тысячи километров в надежде обрести новый дом.

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