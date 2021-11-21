Исследователи Орегонского университета обнаружили новый тип нервных клеток

Сейлем, 21 ноября. Клетки, способные образовывать сверхбыстрые нервные импульсы, были найдены в мозге человека и у певчих птиц.

Нейроны помогают птицам заучивать новые песни, а люди благодаря них осваивают орудия труда. Длина нервных импульсов составляет всего 0,2 миллисекунды, что является рекордно быстрым показателем.

«Эти клетки критически важны для координации и исполнения самых сложных действий», — заявил профессор Орегонского университета Клаудио Мелло.

После открытия нервных клеток биологи детально изучили входящие в их состав ионные каналы. Как оказалось, структура нейронов очень похожа на так называемые клетки Бетца, нейроны, входящие в состав моторной коры человека.

Ранее нейробиологи выяснили, что движение между нейронами является двусторонним. Этот механизм может играть большую роль в процессах запоминания, внимании и эмоциях.