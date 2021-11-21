Банги, 21 ноября. Жители Центральноафриканской Республики обвинили руководство Организации Объединенных Наций в отсутствии реакции на преступления боевиков, сообщает Revue Centrafricaine.

По словам журналистов, радикалы из конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены» (CPC) продолжают нарушать объявленное ранее президентом Фостен-Арканжем Туадера прекращение огня и нападают на блокпосты и мирное население в отдаленных деревнях ЦАР.

«После сокрушительной победы национальной армии (FACA) над основными силами боевиков, главари бандформирований перешли от тактики открытых столкновений с военными к диверсионным операциям и молниеносным атакам. Это не позволяет сразу реагировать и уничтожать противника», — пишут аналитики.

Сложившаяся на окраинах обстановка вынуждает гражданских прекратить сельскохозяйственную деятельность из-за опасений за собственную безопасность, что наносит ущерб экономике развивающегося государства. В то же время жители недовольны отсутствием реакции на действия радикалов со стороны руководства ООН.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

«Вместо того чтобы направить миротворцев в опасные зоны и помочь военным стабилизировать ситуацию, эксперты организации выступают с обвинениями в адрес руководства ЦАР, а также их руандийских и российских союзников. Население задается вопросом: где были те эксперты, когда банды нападали и убивали наших братьев, насиловали сестер? Для них важнее выпускать безосновательные обвинения в адрес тех, кто реально заботится о мире», — продолжает издание.

Центральноафриканцы выразили уверенность, что рано или поздно справедливость восторжествует, но пока Организация Объединенных Наций демонстрирует только политику двойных стандартов, что явно не приносит блага республике.

Ранее стало известно, что неизвестные написали «МИНУСКА — убийцы» на стенах четырех баз представителей международной организации в столице страны.