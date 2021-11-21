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Александр Ширвиндт признался, что его раздражала Роксана Бабаян

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 19:14
Общество
Александр Ширвиндт признался, что его раздражала Роксана Бабаян
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov

Москва, 21 ноября. Актер и режиссер Александр Ширвиндт рассказал об отношениях с певицей Роксаной Бабаян. Он признался, что супруга его лучшего друга, артиста Михаила Державина, очень не понравилась ему при первой встрече.

Ширвиндт впервые увидел Бабаян около 40 лет назад. Актер сообщил в эфире шоу «Секрет на миллион» канала НТВ, что певица долгое время не производила на него положительное впечатление.

«Она страшно раздражала, потому что была всегда талантливее, умнее, красивее и моложе. Меня это так бесило», — пояснил артист.

Александр Ширвиндт признался, что его раздражала Роксана Бабаян
Global Look Press / Anatoly Lomokhov

Однако впоследствии режиссер изменил мнение о супруге ныне покойного друга. Державин долго и тяжело болел, и тогда Ширвиндт понял, что Бабаян стала ангелом-хранителем для его товарища.

«Так скрупулезно заниматься здоровьем мужа — это можно вводить в какие-то учебники взаимоотношений», — отметил актер.

Роксана Бабаян и Михаил Державин поженились в 1980 году и прожили вместе до самой смерти актера, который ушел из жизни в 2018 году. Отношения артиста с певицей начались, когда он был женат на художнице Нине Буденной. При этом экс-супруга Державина говорила, что ее выручил роман мужа с Бабаян.

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