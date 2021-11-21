Экс-министр экономики Молдавии: правительство не осознает, что страна в тяжелейшей ситуации

Кишинев, 21 ноября. Повышение газовых тарифов вызовет длинную цепочку экономических реакций и приведет к взрыву недовольства в Молдавии. Такое мнение бывшего министра экономики Александра Муравского приводит агентство «Прайм».

Действующие власти, по словам Муравского, не понимают всей серьезности ситуации. Он выразил надежду, что новым лидерам хватит дальновидности, чтобы прислушаться к оппозиции и советам экспертов.

«Повышение стоимости газа приведет к целой цепочке подорожаний, взрыв недовольства начнется, когда люди получат счета за газ и за отопление и поймут, что компенсации носят чисто номинальный характер. Правительство пока не осознает, что страна находится в тяжелейшей ситуации, у нас серьезный кризис, пришло время отбросить все свои амбиции», — объяснил бывший чиновник.

Молдавия ранее частично погасила задолженность перед российским «Газпромом». Государство рассчиталось за приобретенное в сентябре голубое топливо, подтвердил пресс-секретарь «Молдовагаза» Александр Барбов.