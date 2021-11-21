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Премьер Польши Моравецкий заявил о десяти тысячах мигрантов в Белоруссии

Политика
Премьер Польши Моравецкий заявил о десяти тысячах мигрантов в Белоруссии
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Варшава, 21 ноября. Порядка десяти тысяч мигрантов остаются на территории Белоруссии. Цифры озвучил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Он выступил после встречи с латвийским коллегой Кришьянисом Кариньшем в Риге 21 ноября.

«Несколько тысяч человек, в общей сложности более десяти тысяч человек, по-прежнему остаются на территории Белоруссии», — заявил Матеуш Моравецкий.

Политик напомнил, что более 400 человек вернулись из Белоруссии в Афганистан. По его словам, это были те, кто осознал безнадежность ситуации на границе.

Варшава 21 ноября заявила, что может закрыть границу с Белоруссией. Пока не работает только один пропускной пункт.

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мигранты белоруссия польша
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