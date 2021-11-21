Иранская авиакомпания отразила хакерскую атаку на свою компьютерную систему

Тегеран, 21 ноября. СМИ Ирана сообщили о предотвращении хакерской атаки на компьютерные системы частной авиакомпании Mahan Air, которая находится в черном списке США с 2011 года. Причиной введения санкций тогда стала помощь, якобы оказанная перевозчиком Корпусу стражей исламской революции (КСИР).

По заявлению главы отдела по связям с общественностью Mahan Air Амирхосейна Золанвари, международные и внутренние рейсы выполняются согласно прежнему расписанию, поскольку нападение не привело к каким-либо сбоям. Как указал представитель компании, ранее организация уже становилась целью подобных атак, ставших «привычным явлением».

Iran's Mahan Air announces its has put a stop to a cyber attack on its systems https://t.co/7orFSf13TB — Middle East Monitor (@MiddleEastMnt) November 21, 2021

Ответственность за инцидент взяла на себя некая группа Homeland Vigilantes. Как сообщается, злоумышленникам удалось получить частичный доступ к системе, разослав сотрудникам и клиентам Mahan Air письма о взломе. Также некоторое время не функционировал сайт, на котором хакерами была размещена реклама одной из криптовалютных организаций. Тем не менее сотрудники компании оперативно вернули контроль над системой до того, как преступники смогли причинить какой-либо ощутимый вред.

Власти Ирана подчеркнули, что органы кибербезопасности страны находятся в повышенной степени боевой готовности после череды хакерских взломов в этом году. В частности, ранее из-за действий злоумышленников перестала функционировать сеть автозаправочных станций по всей стране, что нанесло значительный ущерб ее экономике. Также в июле удар был нанесен и по системе управления железнодорожным сообщением — удаление баз данных с сайта Министерства транспорта Исламской Республики привело к многочисленным задержкам поездов по всей стране.

Iran

Hackers breach Iran rail network,disrupt service

Train services in Iran were delayed by cyberattacks

No one has claimed credit for the 2 recent cyberattacks on Iran’s Transport Ministry, But we can hazard a guess as to who was most likely behind themhttps://t.co/KQP89rjuWo — FNS Saif (@fnsalsaif) July 17, 2021

Ответственность за эти атаки Тегеран возлагает на США и Израиль — своих главных противников. Они же отвечают аналогичными обвинениями в адрес хакерских группировок Ирана, которые, впрочем, не стесняются хвастаться достигнутыми на этом поприще успехами.

Например, группа Moses Staff, которую связывают с Исламской Республикой, объявила об успешном взломе киберсетей еврейского государства и скачивании 22 ТБ результатов фотосъемки его территории из архивов ЦАХАЛ. Ранее хакерам удалось взломать и компьютерную сеть Министерства обороны Израиля, раздобыв некоторые секретные документы, включая карты операций и личные данные многих служащих. Пострадали от рук киберпреступников и США — атаке подверглась компьютерная система оператора крупнейшего в стране топливопровода Colonial Pipeline. Из-за прекращения подачи горючего, которую смогли возобновить лишь через несколько дней, компания понесла серьезные убытки.

Как отмечали эксперты корпораций Google и Microsoft, в текущем году резко возросло количество преступлений в информационном поле — более чем на 30% по сравнению с 2020-м. По этой причине Вашингтон и Тель-Авив договорились о формировании совместной целевой группы по борьбе с угрозами в сфере кибербезопасности, в частности, программами-вымогателями — именно такой вирус остановил работу Colonial Pipeline. Также власти США призвали международное сообщество к сотрудничеству, указав, что последствия действий хакеров представляют серьезную проблему для экономики.