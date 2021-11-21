Адель обиделась на журналиста, который не слушал ее новый альбом

Лондон, 21 ноября. Известная британская певица Адель ушла с интервью австралийского журналиста Мэтта Дорнана, который не слушал ее новый альбом «30».

Артистка согласилась дать получасовое интервью Донрану, прилетевшему для этого в Лондон. Журналист задавал Адель много вопросов, но ни разу не спросил о новой пластинке. Певица поинтересовалась, что Дорнан думает о «30», но тот даже не слушал его. Рассерженная Адель тут же ушла, пишет The Daily Mail.

Музыкальный лейбл Sony якобы запретил Дорнану публиковать видеозапись со звездой. Беседу с Адель должен был показать канал Channel 7, в результате инцидента журналиста отстранили от работы.

Первый за последние шесть лет альбом британской дивы стал сенсацией в мире музыки на Западе. В пластинку вошли 12 песен, ее главными темами были любовь и материнство.