Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 ноября 20:13
20:12
Армия
Российское подразделение антитеррора отразило «атаку» на военную базу в Киргизии
20:10
Общество
Эмигрировавший в Польшу россиянин сбежал на родину уже через полгода
20:10
Наука
Массачусетский университет выяснил, что для здоровья достаточно семи тысяч шагов в день
20:09
Армия
Главком ВСУ Залужный: в украинской армии будут работать группы общественных экспертов
20:08
Политика
Японский дипломат Сато исключил деление Курильских островов между Москвой и Токио
20:06
Экономика
Россияне могут рефинансированием сократить платежи по ипотеке
20:04
Происшествия
Фура вылетела в кювет на выезде из Мурманска
20:03
Спорт
Британский гонщик Хэмилтон стал победителем Гран-при Катара
20:02
Политика
Глава Роскосмоса Рогозина процитировал Сталина в ответ на критику кинокартины «Вызов»
20:01
Весь мир
В Мехико почтили память сотен мигрантов, убитых и похищенных по пути в США
Все новости

Адель обиделась на журналиста, который не слушал ее новый альбом

Общество
Адель обиделась на журналиста, который не слушал ее новый альбом
Global Look Press  /  CBS

Лондон, 21 ноября. Известная британская певица Адель ушла с интервью австралийского журналиста Мэтта Дорнана, который не слушал ее новый альбом «30».

Артистка согласилась дать получасовое интервью Донрану, прилетевшему для этого в Лондон. Журналист задавал Адель много вопросов, но ни разу не спросил о новой пластинке. Певица поинтересовалась, что Дорнан думает о «30», но тот даже не слушал его. Рассерженная Адель тут же ушла, пишет The Daily Mail.

Музыкальный лейбл Sony якобы запретил Дорнану публиковать видеозапись со звездой. Беседу с Адель должен был показать канал Channel 7, в результате инцидента журналиста отстранили от работы.

Первый за последние шесть лет альбом британской дивы стал сенсацией в мире музыки на Западе. В пластинку вошли 12 песен, ее главными темами были любовь и материнство.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Адель обиделась на журналиста, который не слушал ее новый альбом
адель журналист певица
Комментировать