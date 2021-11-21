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Мосбиржа сообщила о намерении вернуть облигации Роснано на торги

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 19:01
Экономика
Мосбиржа сообщила о намерении вернуть облигации Роснано на торги
moex.com  /  Московская биржа

Москва, 21 ноября. Ценные бумаги государственной компании «Роснано» могут вернуться на торги Московской биржи уже с понедельника, 22 ноября. Об том сообщила пресс-служба торговой площадки.

Оборот ценных бумаг объемом в 71,5 миллиарда рублей ранее был остановлен из-за предписания Центрального банка Российской Федерации.

«Биржа готовит запрос в "Роснано" для выяснения планов компании по обслуживанию своего долга. По результатам обращения и анализа другой информации по эмитенту биржа будет принимать решение о статусе листинга выпущенных облигаций компании», — приводит ТАСС заявление Мосбиржи.

Руководство госкорпорации ранее провело обсуждение с держателями корпоративных облигаций. Темой обсуждения стало подведение итогов финансовой деятельности.

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