Лула да Силва объявил о планах бороться за пост президента Бразилии

Бразилиа, 21 ноября. Бывший президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва подтвердил намерение выдвинуть свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2022 году. Об этом политик сообщил на встрече с членами левой испанской партии «Подемос» в Мадриде.

Основатель «Партии трудящихся» (РТ) подчеркнул, что даст окончательный ответ в начале следующего года, так как ему «предстоит принять еще много решений».

76-летний Лула восстановил в этом году свои политические права после того, как Верховный суд Бразилии оправдал экс-президента по всем обвинениям в коррупции.

Политик сделал данное объявление на мероприятии «Подемос» после тура по таким европейским странам, как Германия, Бельгия и Франция.

До настоящего времени Лула ограничивался лишь заявлениями о том, что его партия выдвинет кандидата, который будет назначен в феврале-марте.

«Даже если бы я мог превращать все в золото, я не знаю, как бы я смог отблагодарить вас. Вы вновь вернули во мне желание баллотироваться в президенты», — отметил Лула да Силва в ходе совместного выступления с лидером «Подемос» Пабло Иглесиасом.

76-летний политик добавил, что уже «боролся» за справедливость достаточно за свою жизнь, но готов довести свое дело до конца.

Касательно обвинений, выдвинутых против него, бывший президент заверил, что его противники специально продвинули через СМИ идею о его вмешательстве в коррупционную схему, чтобы посадить политика в тюрьму, «не имея должных доказательств».

Он призвал левые силы продолжить борьбу с неравенством, голодом и нарушением права на миграцию в мире. Лула да Силва также подчеркнул важность защиты окружающей среды, которая, по его мнению, должна быть в повестке дня не только зеленых партий, но всего международного сообщества.

По результатам социологических исследований, Лула имеет большие шансы выиграть на предстоящих выборах. Политик получил поддержку 44% респондентов, тогда как нынешнего президента Жаира Болсонару поддерживает лишь 21% опрошенных.

Встреча с Макроном

Луис Инасиу Лула да Силва 17 ноября лично встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Прием состоялся всего через несколько недель после того, как глава европейского государства отказался от встречи с действующим президентом Бразилии.

Стороны обсудили сотрудничество между европейскими и латиноамериканскими странами, социальные и экономические проблемы, связанные с пандемией COVID-19, а также последствия изменения климата.

1 - Com o presidente da França, @EmmanuelMacron. Na pauta, a urgência climática e questões globais como a fome e a pobreza. Também conversamos sobre o futuro da União Europeia e a integração da América Latina.



???? @ricardostuckert pic.twitter.com/ZMOsRnlu9H — Lula (@LulaOficial) November 17, 2021

Лула да Силва заявил, что «пытается восстановить доверие, которое Бразилия потеряла» после прихода к власти Болсонару. Среди политиков, с которыми экс-президент встретился в ходе поездки в Европу, — верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, глава Испании Педро Санчес и бывший президент Франции Франсуа Олланд.