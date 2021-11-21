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У петербургского психоневрологического интерната появился аккаунт в TikTok

Общество

Идея создать аккаунт в TikTok пришла специалисту по информационным ресурсам Ольге Смешновой. Главная цель сотрудницы — разрушить стереотипы о пациентах и самом интернате.

«Психоневрологический интернат — это учреждение, в котором находятся люди с абсолютно разными судьбами, разных профессий и возрастов, с 18 лет. Это могут быть люди, воспитывавшиеся в детских домах, попавшие в силу психоневрологических заболеваний к нам в интернат, это могут быть бывшие бездомные или те люди, уход за которыми стал проблематичным для родственников», — рассказала Смешнова.

Заводя аккаунт для интерната, Ольга опасалась волны негативных комментариев. Однако на деле все оказалось иначе: подписчики с пониманием отнеслись к инициативе, а обитатели учреждения стали активнее, у них появился интерес к созданию видеороликов. 

«Пришел Максим, сказал: «Я могу станцевать для TikTok». В общем, у них теперь соревнование. Я иду по коридору, и они говорят: «Оля, у меня есть рассказ! Оля, я могу станцевать! Оля, я выучил новый стих!». И я нарасхват», — радуется девушка.

Для некоторых подопечных интерната появление аккаунта стало большим событием. Художник с инвалидностью Илья Тентлер начал демонстрировать зрителям свои картины. Теперь юноша рисует по заявкам, а поклонники присылают ему подарки.

«Илюша начал чувствовать себя востребованным. Теперь он знает, что он рисует красиво, потому что об этом все комментарии. Он знает, что он сам красивый. Илюша не умеет читать, поэтому я читаю ему комментарии. В принципе, Илюша расцвел», — отметила Ольга.

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