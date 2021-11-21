У петербургского психоневрологического интерната появился аккаунт в TikTok

Идея создать аккаунт в TikTok пришла специалисту по информационным ресурсам Ольге Смешновой. Главная цель сотрудницы — разрушить стереотипы о пациентах и самом интернате.

«Психоневрологический интернат — это учреждение, в котором находятся люди с абсолютно разными судьбами, разных профессий и возрастов, с 18 лет. Это могут быть люди, воспитывавшиеся в детских домах, попавшие в силу психоневрологических заболеваний к нам в интернат, это могут быть бывшие бездомные или те люди, уход за которыми стал проблематичным для родственников», — рассказала Смешнова.

Заводя аккаунт для интерната, Ольга опасалась волны негативных комментариев. Однако на деле все оказалось иначе: подписчики с пониманием отнеслись к инициативе, а обитатели учреждения стали активнее, у них появился интерес к созданию видеороликов.

«Пришел Максим, сказал: «Я могу станцевать для TikTok». В общем, у них теперь соревнование. Я иду по коридору, и они говорят: «Оля, у меня есть рассказ! Оля, я могу станцевать! Оля, я выучил новый стих!». И я нарасхват», — радуется девушка.

Для некоторых подопечных интерната появление аккаунта стало большим событием. Художник с инвалидностью Илья Тентлер начал демонстрировать зрителям свои картины. Теперь юноша рисует по заявкам, а поклонники присылают ему подарки.