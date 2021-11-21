Бывшая солистка «Сливок» Карина Кокс назвала рискованным шагом перепевку песни Пугачевой

Москва, 21 ноября. Бывшая солистка группы «Сливки» Карина Кокс вспомнила, как в репертуаре коллектива появилась песня Аллы Пугачевой «Куда уходит детство». Исполнительница заявила, что браться за композицию Примадонны было очень рискованно.

По словам Кокс, она впервые услышала «Куда уходит детство» в исполнении продюсера Евгения Орлова, сыгравшего композицию на рояле. Певица призналась в проекте издания Teleprogramma.pro «Загугли звезду», что не знала об истоках хита.

«И он вдруг начал петь эту песню, а я сказала: «А что за песня? Какая классная, красивая». Евгений, конечно, удивился: «Вы что, не знаете? Это же поет Пугачева». А потом он сказал: «А давайте споем. Подходит ли тональность?» Затем же добавил: «А давайте сделаем». Я согласилась», — вспомнила артистка.

wikipedia.org / Serge Serebro / CC BY-SA 3.0

По словам экс-солистки «Сливок», песню написали Александр Зацепин и Леонид Дербенев, поэтому было легко договориться о перепевке. Пугачева же отношения к авторству не имела, и разрешение на использование трека от нее не требовалось.

Когда группа записала композицию, она стала настоящим хитом. Люди молодого поколения думали, что это песня «Сливок», а помнящие версию Пугачевой тоже хвалили кавер. Положительно отозвалась о новой версии своей композиции и сама Примадонна.

«Алла Борисовна также сказала нам, что мы очень хорошо сделали кавер. Наверное, это была самая большая похвала. Потому что браться за песню Примадонны — это очень смелый, рискованный шаг. Можно же просто испортить себе всю жизнь», — подытожила Кокс.

Ранее певица и актриса Ирина Понаровская пожаловалась на поведение Пугачевой. По словам артистки, Примадонна отпускала издевки в ее адрес.