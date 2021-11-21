В Иране вакцинирована половина населения страны

Тегеран, 21 ноября. Власти Исламской республики Иран (ИРИ) заявили о получении более 40 млн жителей страны вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.
Статистику процитировало Министерство здравоохранения. По данным медиков, две дозы прививки получили 44 миллиона иранцев. Это больше половина всех граждан страны с населением 85 млн человек.
Iran announces that 44 million people in the country have been fully vaccinated against COVID-19. https://t.co/O2LxfNYRxj— Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) November 21, 2021
Иран считается одним из наиболее пострадавших от коронавируса государств на Ближнем Востоке. В республике на данный момент зарегистрировано 128 956 смертей от COVID-19.
Страна пережила три волны пандемии, из которых последняя началась в июне 2021 года и завершилась только в октябре. Ее пик пришелся на 17 августа, тогда за одни сутки заразились 50 228 человек.
После этого количество новых диагнозов стало снижаться, накануне врачи диагностировали лишь 4 340 случаев заражения за один день.
Смягчение ограничений
В связи с относительной стабилизацией ситуации премьер-министр Ирана Эбрахим Раиси отменил ряд ограничений, которые были введены. Это произошло накануне.
#Iran/P5+1 committed to a 7th round of talks.— Dr Nazreen Kadir (@lettywho1) November 20, 2021
Iran's position has been once sanctions are lifted it will roll back enrichment.
Shouldn't that suffice for a 'rapid mutual return to #JCPOA.'
If not, why bother with another round of talks?
Why a E3/US 'quad' within P5+1 sextet? https://t.co/8EzwgCmxLh
Ранее в стране действовал комендантский час и частным автомобилям запрещалось движение в период с 21:00 до 4:00.
Кроме того, власти приостановили работу ряда компаний и предприятий общественного питания, а также проведение любых собраний в помещениях.
Вакцинация
Снижение темпов заболевания в Иране врачи связывают с вакцинацией, поскольку далеко не все соблюдают меры социальной защиты, в числе которых ношение масок и дистанцирование.
Тегеран использует несколько видов прививочных препаратов: российский Sputnik V, китайский Sinopharm, шведско-британский AstraZeneca.
????????????????— Fateme (@Fateme_azizi14) August 26, 2021
The Barakat vaccine provides 93% safety!
The British Journal of Nature, which ranked first in scientific publications in 2020, announced that the COVIran Barekat vaccine provides 93% safety.
????????????https://t.co/0qJ9NdAIg0#COVID19 #vaccination pic.twitter.com/L1r6zNFdrl
Кроме того, в Иране началось производство собственной вакцины COVIran Barekat. Власти наладили выпуск профилактического средства без публикации данных о его безопасности и эффективности.
Впрочем, ее получил Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Он призвал других иранцев последовать его примеру.
Судя по официальным данным, в ИРИ люди получили уже больше 104 млн доз прививки. Ежедневно вакцину получают 672 335 человек. При таких темпах нынешний показатель в 40% всего населения к 14 декабря может вырасти до 70%.