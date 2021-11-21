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В Иране вакцинирована половина населения страны

Весь мир
В Иране вакцинирована половина населения страны
ТАСС  /  Jim Colton / ZUMA Press Wire

Тегеран, 21 ноября. Власти Исламской республики Иран (ИРИ) заявили о получении более 40 млн жителей страны вакцины против коронавируса COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

Статистику процитировало Министерство здравоохранения. По данным медиков, две дозы прививки получили 44 миллиона иранцев. Это больше половина всех граждан страны с населением 85 млн человек.

Иран считается одним из наиболее пострадавших от коронавируса государств на Ближнем Востоке. В республике на данный момент зарегистрировано 128 956 смертей от COVID-19.

Страна пережила три волны пандемии, из которых последняя началась в июне 2021 года и завершилась только в октябре. Ее пик пришелся на 17 августа, тогда за одни сутки заразились 50 228 человек.

После этого количество новых диагнозов стало снижаться, накануне врачи диагностировали лишь 4 340 случаев заражения за один день.

Смягчение ограничений

В связи с относительной стабилизацией ситуации премьер-министр Ирана Эбрахим Раиси отменил ряд ограничений, которые были введены. Это произошло накануне.

Ранее в стране действовал комендантский час и частным автомобилям запрещалось движение в период с 21:00 до 4:00.

Кроме того, власти приостановили работу ряда компаний и предприятий общественного питания, а также проведение любых собраний в помещениях.

Вакцинация

Снижение темпов заболевания в Иране врачи связывают с вакцинацией, поскольку далеко не все соблюдают меры социальной защиты, в числе которых ношение масок и дистанцирование.

Тегеран использует несколько видов прививочных препаратов: российский Sputnik V, китайский Sinopharm, шведско-британский AstraZeneca.

Кроме того, в Иране началось производство собственной вакцины COVIran Barekat. Власти наладили выпуск профилактического средства без публикации данных о его безопасности и эффективности.

Впрочем, ее получил Верховный лидер аятолла Али Хаменеи. Он призвал других иранцев последовать его примеру.

Судя по официальным данным, в ИРИ люди получили уже больше 104 млн доз прививки. Ежедневно вакцину получают 672 335 человек. При таких темпах нынешний показатель в 40% всего населения к 14 декабря может вырасти до 70%.

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