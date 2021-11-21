Болгарская община напомнила президенту Радеву о законности воссоединения Крыма с Россией

Симферополь, 21 ноября. Воссоединение Крыма с Россией не является нарушением международного законодательства. Об этом заявил глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

Президент Болгарии Румен Радев до этого сказал, что полуостров сейчас принадлежит России. В то же время глава государства отметил, что воссоединение Крыма с РФ якобы было «нарушением международного права».

«Была воля крымского народа, который восстановил историческую справедливость, и Крым вернулся туда, где ему и положено быть по праву», — сообщил Абажер в интервью РИА Новости.

Глава болгарской общины напомнил, что референдум 2014 года о воссоединении региона с Россией полностью соответствует Конституции Украины, поэтому никакого нарушения международного права не было.

Как стало известно ранее, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подверг критике слова президента Болгарии о российском Крыме. По его мнению, заявление лидера нанесло вред отношениям Киева и Софии.