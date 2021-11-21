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Подорожание морской логистики привело к глобальному росту потребительских цен

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 18:43
Экономика
Подорожание морской логистики привело к глобальному росту потребительских цен
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Женева, 21 ноября. Люди по всему миру неизбежно столкнутся с подорожанием иностранных товаров из-за кризиса морских поставок. Также это приведет к глобальному росту цен на потребительские товары, пишет «Коммерсантъ».

Наиболее существенное влияние будет оказано на развивающиеся страны, которые сильнее других зависят от морской торговли. Россию это касается в меньшей степени, поэтому цены здесь вырастут в районе 1%. В наименее развитых государствах показатель будет составлять 2,2%.

Это подтверждается докладом Конференции ООН по торговле и развитию (UNCTAD). Она провела исследование и выяснила, что при сохранении нынешних цен на морские контейнерные перевозки потребительские цены в мире вырастут еще на 1,5% за год.

Предыдущая общемировая проблема с морскими грузоперевозками случилась в марте текущего года, когда Суэцкий канал перегородил контейнеровоз.

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грузоперевозки инфляция рост цен логистика морские поставки UNCTAD
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