Вдова Николая Караченцова планирует продать его квартиру за 280 млн рублей

Москва, 21 ноября. Вдова знаменитого актера Николая Караченцова, актриса Людмила Поргина заявила, что планирует продать квартиру в Шведском тупике, где она была счастлива со своим супругом.

Поргина в разговоре с изданием «Собеседник» призналась, что квартира, принадлежащая Караченцову, очень большая. Стоимость недвижимости оценивается в 280 млн рублей.

«И на эти деньги я построю новый дом на даче в Валентиновке. Туда смогу перевезти и всю мебель, и все вещи Коли. Места для нового дома хватит: там у нас 60 соток», — рассказала Поргина.

Сейчас актриса сдает квартиру Караченцова в центре Москвы. Квартиранты поставили условие, чтобы все вещи покойного актера были вывезены. Теперь Поргина не знает куда деть имущество супруга. Она планирует построить комнату над гаражом, чтобы хранить там все, что связано с Караченцовым.

Актриса решила разобраться со своими планами на недвижимость позже. Поргина отправляется с внучкой на отдых. Она будет принимать солнечные ванны в Дубае, где любила бывать вместе с Караченцовым.

Людмила Поргина больше не выходит на сцену театра «Ленком». Директор культурного учреждения Марк Варшавер назвал основные источники доходов актрисы.