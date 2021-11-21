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ЛДПР выступила за переименование российского города в честь Жириновского

Политика
ЛДПР выступила за переименование российского города в честь Жириновского
Пресс-служба ЛДПР

Москва, 21 ноября. ЛДПР предложила переименовать город в Волгоградской области Жирновск в «Жириновск». Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По словам парламентария, соответствующее предложение уже отправили на рассмотрение в администрацию региона и руководству города. В ЛДПР уверены, что многие жители населенного пункта поддержат переименование города в честь лидера партии Владимира Жириновского.

«На карте России должен появиться город, названный в часть нашего лидера, политической легенды — Владимира Вольфовича Жириновского», — сказал Чернышов.

Как стало известно ранее, Владимир Жириновский опроверг заявления о его «домогательствах» к мужчине. По словам политика, мужчины, к которому он якобы приставал, вообще нет.

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Жириновский лдпр город жирновск
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