ЛДПР выступила за переименование российского города в честь Жириновского

Москва, 21 ноября. ЛДПР предложила переименовать город в Волгоградской области Жирновск в «Жириновск». Об этом рассказал вице-спикер Госдумы Борис Чернышов.

По словам парламентария, соответствующее предложение уже отправили на рассмотрение в администрацию региона и руководству города. В ЛДПР уверены, что многие жители населенного пункта поддержат переименование города в честь лидера партии Владимира Жириновского.

«На карте России должен появиться город, названный в часть нашего лидера, политической легенды — Владимира Вольфовича Жириновского», — сказал Чернышов.

Как стало известно ранее, Владимир Жириновский опроверг заявления о его «домогательствах» к мужчине. По словам политика, мужчины, к которому он якобы приставал, вообще нет.