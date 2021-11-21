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Московское «Динамо» на своем поле победило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ

Спорт
Московское «Динамо» на своем поле победило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ
wikipedia.org  /  soccer.ru / Антон Зайцев / CC BY-SA 3.0

Москва, 21 ноября. «Динамо» с крупным счетом обыграло «Арсенал» в домашнем матче 15-го тура чемпионата России по футболу.

Московское «Динамо» со счетом 5:1 обыграло тульский «Арсенал» в игре 15-го тура РПЛ и поднялось на второе место в турнирной таблице. В течение 12 минут первого тайма хозяева четырежды поразили ворота Антона Коченкова. Забитыми мячами отметились Себастьян Шиманьиски, Фабиан Бальбуэна, а также Вячеслав Грулев, который оформил дубль. На 60-й минуте Арсен Захарян увеличил преимущество «Динамо». Незадолго до финального свистка Даниил Хлусевич отыграл один мяч.

В 15 турах «Динамо» набрало 29 очков и на четыре балла отстает от лидирующего «Зенита». «Арсенал» имеет в активе 13 очков, располагаясь на 14-й позиции.

Ранее ЦСКА и «Химки» завершили вничью матч 15-го тура РПЛ. Встреча команд из Москвы и Подмосковья проходила на стадионе «ВЭБ Арена».

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