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Опубликовано полное содержание политического соглашения по Судану
Весь мир
Опубликовано полное содержание политического соглашения по Судану
Global Look Press  /  Bernd von Jutrczenka

Хартум, 21 ноября. Председатель переходного Суверенного совета и главнокомандующий ВС Судана генерал-лейтенант Абдель Фаттах аль-Бурхан встретился с бывшим премьер-министром Абдаллой Хамдоком, отстраненным от власти месяц назад. Об этом сообщает издание SUNA.

Стороны подписали политическое соглашение, определяющее дальнейшую судьбу переходного периода. Документ состоит из 13 пунктов и включает в себя следующие моменты:

— Конституция, принятая в 2019 году с внесенными поправками в 2020 году, является основным ориентиром для завершения переходного периода. Документ учитывает особую ситуацию, сложившуюся в Восточном Судане, и предполагает совместную работу по решению кризиса для обеспечения безопасности;

— Обе стороны подтверждают, что существующее переходное партнерство между военными и гражданскими является гарантом и путем к стабильности в Судане, и, соответственно, соглашение подразумевает формирование правительства независимого государства;

— Аль-Бурхан и Хамдок подчеркивают необходимость внесения поправок в конституционный документ на основе консенсуса, чтобы обеспечить и гарантировать всестороннее участие в политической жизни всех слоев общества, за исключением партии «Национальный конгресс»;

Опубликовано полное содержание политического соглашения по Судану
Федеральное агентство новостей /

— Следует обеспечить своевременную передачу переходной власти гражданскому правительству;

— Суверенный совет должен контролировать выполнение задач переходного периода, предусмотренных статьей №8 конституционного документа;

— Необходимо освободить из-под ареста всех политзаключенных;

— Управление переходным периодом, в соответствии с политической декларацией, осуществляется в рамках партнерства между политическими и гражданскими силами, военным контингентом, гражданской администрацией, комитетами сопротивления, силами революции, молодежными и женскими движениями и суфийскими тарикатами;

— Бурхан и Хамдок подтвердили приверженность Джубинскому мирному соглашению и готовность работать над присоединением к нему тех сторон, которые еще не подписали договор;

— Необходимо как можно скорее создать институты переходного правительства: сформировать законодательный совет, конституционный суд, назначить главного судью и генерального прокурора;

Опубликовано полное содержание политического соглашения по Судану
twitter.com / @RussiaUN

— Совместно инициировать расширенный и всеобъемлющий диалог со всеми силами революции для созыва конференции по созданию проекта новой Конституции;

— Провести расследование случаев смерти и ранения как среди протестующих, так и среди военных с 25 октября;

— Обновить состав комитета по демонтажу режима 30 июня 1989 и возвращению средств в государственную казну»;

— Создать единую национальную армию Судана.

Документ вступил в силу после подписания Аль-Бурханом и Хамдоком. В ближайшие дни Суверенный совет республики проведет заседание для разработки механизма по реализации вышеперечисленных пунктов.

Ранее сообщалось, что власти Судана освободят арестованных членов правительства в течение 48 часов. В списке оказался отстраненный от должности премьер-министр.

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судан соглашение хамдок бурхан
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