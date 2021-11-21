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Общество
Российскую драму «Разжимая кулаки» назвали вероятным претендентом на «Оскар»
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Российскую драму «Разжимая кулаки» назвали вероятным претендентом на «Оскар»

Общество
Российскую драму «Разжимая кулаки» назвали вероятным претендентом на «Оскар»
кадр из фильма «Разжимая кулаки »

Москва, 21 ноября. Российская драма «Разжимая кулаки» имеет шансы на попадание в шорт-лист премии «Оскар». К такому выводу пришли кинокритики портала IndieWire.

Эксперты порассуждали, какие ленты могут стать вероятными претендентами на премию Американской киноакадемии в категории «Лучший иностранный фильм». Критики отметили, что картина «Разжимая кулаки» неплохо показала себя на международных фестивалях.

«Фильм окажет воздействие на любого, кто решит его посмотреть», — считают специалисты в области кино.

В список претендентов на шорт-лист «Оскара» также включили финскую ленту «Купе номер шесть», румынский фильм «Безумное кино для взрослых» и французскую картину «Титан». Кроме того, в перечень попали норвежский «Худший человек на свете» и колумбийская «Память».

Режиссером драмы «Разжимая кулаки» выступила Кира Коваленко. Ранее российский фильм получил приз Европейской киноакадемии за лучший монтаж.

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Оскар фильм разжимая кулаки
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