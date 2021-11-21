Свыше трети пунктов пропуска через госграницу России модернизируют к 2024 году

Москва, 21 ноября. Более трети пунктов пропуска через границу России будут модернизированы к 2024 году, заявил замсекретаря Совбеза РФ Александр Гребенкин.

Специалисты проверили 313 действующих пунктов пропуска через государственную границу. По результатам проверки принято решение модернизировать более трети из них.

Также совершенствуются пограничные органы, предприняты меры по оснащению их современным вооружением, военной и специальной техникой, добавил Гребенкин. По его словам, в вопросе охраны границ стали активно использоваться современные цифровые технологии.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин обсудил с Совбезом вопросы работы России в рамках ООН. Уточняется, что во время совещания российский лидер также затронул вопрос борьбы с пандемией COVID-19.