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Мощные магнитные бури ожидаются на Земле в конце ноября

Общество
Мощные магнитные бури ожидаются на Земле в конце ноября
youtube.com  /  NASA Goddard

Москва, 21 ноября. Сильные магнитные бури ударят по метеозависимым людям в конце ноября. Средняя мощность космического явления будет достигать четырех баллов.

Магнитные бури возникают из-за вспышек на Солнце. Они негативно сказываются на технике и радиоприборах и вызывают плохое самочувствие у людей. Больше всего воздействию магнитных бурь подвержены лица с хроническими заболеваниями и проблемами в работе сердечно-сосудистой системы. Они начнут ощущать на себе геоудары уже 27 ноября.

Гражданам с хроническими недугами важно знать о магнитных бурях заранее. Во время этого периода нужно больше гулять, спать и пить достаточное количество воды. Из рациона придется исключить кофе, алкоголь, а также жареные, острые и соленые продукты. Настой ромашки поможет поддержать здоровье нервной системы.

Специалисты Центра прогноза космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований Соединенных Штатов заявили о повышенной солнечной активности 9 ноября.

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