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Захарова напомнила о попытках Германии и Франции исказить позицию России по Донбассу

Политика
Захарова напомнила о попытках Германии и Франции исказить позицию России по Донбассу
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 21 ноября. Публикация переписки главы Министерства иностранных дел Сергея Лаврова с немецким и французским коллегами стала ответом на действия Берлина и Парижа, которые ведут двойную игру.

Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, Германия и Франция пытаются исказить позицию Москвы по урегулированию в Донбассе. Поэтому было принято решение обнародовать переписку Лаврова с Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом, уточнила дипломат.

«Причина в том, что коллеги в Берлине и в Париже преднамеренно передергивают то, что составляет суть нашей позиции. Коллеги, к сожалению, ведут двойную игру», — объяснила Захарова в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Руководитель российского внешнеполитического ведомства не раз обращал внимание западных коллег на недопустимое поведение. Немецкий и французский министры не захотели его услышать, и теперь вся общественность сможет сформировать непредвзятое мнение о действиях Берлина и Парижа, отметила Захарова.

Ранее решение Лаврова опубликовать переписку с главами МИД ФРГ и Франции прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он назвал этот шаг блестящим.

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Все новости / Политика / Захарова напомнила о попытках Германии и Франции исказить позицию России по Донбассу
захарова мид рф франция германия
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