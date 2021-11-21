Собчак рассмешила россиян образом «под Пугачеву»

Москва, 21 ноября. Известная российская телеведущая Ксения Собчак эпатировала подписчиков в Instagram фотосессией в стиле девяностых. Она появилась в образе певицы Аллы Пугачевой.
Собчак выбрала для съемки черное бюстье, украшенное цветами из ткани. Сверху она накинула черную куртку с заклепками, подчеркнув стройную фигуру приталенными серебристыми брюками в пайетках. Рокерский макияж и крупные кудри завершили ее образ.
«Алла Борисовна, трепещите, я иду!» — написала светская львица.
Публикация всего за час набрала почти 40 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователей позабавил внешний вид Собчак, они сравнили ее со звездами девяностых.
«Какая-то странная Аллегрова»;
«Укупнику тоже стоит напрячься»;
«Валерий Леонтьев сейчас занервничает»;
«А мне Киркоров привиделся», — посмеялись фолловеры.
Народная артистка СССР Алла Пугачева долгое время носила черные балахоны, скрывающие фигуру, а ее любимой прической был «взрыв кудряшек». Но в последнее время супруга юмориста Максима Галкина изменила стиль и стала носить элегантные платья.
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