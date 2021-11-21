Собчак рассмешила россиян образом «под Пугачеву»

Москва, 21 ноября. Известная российская телеведущая Ксения Собчак эпатировала подписчиков в Instagram фотосессией в стиле девяностых. Она появилась в образе певицы Аллы Пугачевой.

Собчак выбрала для съемки черное бюстье, украшенное цветами из ткани. Сверху она накинула черную куртку с заклепками, подчеркнув стройную фигуру приталенными серебристыми брюками в пайетках. Рокерский макияж и крупные кудри завершили ее образ.

«Алла Борисовна, трепещите, я иду!» — написала светская львица.

Prt Scr instagram.com / @xenia_sobchak

Публикация всего за час набрала почти 40 тысяч лайков, под ней появилось множество комментариев. Пользователей позабавил внешний вид Собчак, они сравнили ее со звездами девяностых.

«Какая-то странная Аллегрова»; «Укупнику тоже стоит напрячься»; «Валерий Леонтьев сейчас занервничает»; «А мне Киркоров привиделся», — посмеялись фолловеры.

Народная артистка СССР Алла Пугачева долгое время носила черные балахоны, скрывающие фигуру, а ее любимой прической был «взрыв кудряшек». Но в последнее время супруга юмориста Максима Галкина изменила стиль и стала носить элегантные платья.

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