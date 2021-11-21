Народная милиция ЛНР: бойцы ВСУ разместили бронетехнику вблизи Выскривы и в Новозвановке

Луганск, 21 ноября. Украинские силовики разместили бронетехнику рядом с селом Выскрива и в жилом районе населенного пункта Новозвановка, сообщает пресс-служба управления Народной милиции ЛНР.

В ЛНР обратили внимание, что минские договоренности запрещают размещать вооружение и боевую технику на линии соприкосновения в Донбассе. Уточняется, что бойцы ВСУ своими действиями нарушают третий пункт дополнительных мер по контролю за прекращением огня. Согласно информации пресс-службы НМ ЛНР, в зоне ответственности 30-й бригады Вооруженных сил Украины зафиксированы три БМП и два броневика рядом с населенным пунктом Выскрива.

«В зоне ответственности 24-й бригады отмечено нахождение боевой машины пехоты в жилом районе в населенном пункте Новозвановка», — подчеркивается в сообщении.

Дополнительные меры по обеспечению режима прекращения огня и контроля за его соблюдением применяются с июля 2020 года. Согласно документу, в Донбассе запрещены боевые, разведывательные и диверсионные действия, применение летательных аппаратов, а также размещение военной техники в населенных пунктах.

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировали технику ВСУ на линии боевого соприкосновения в Донбассе.