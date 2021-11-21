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Немецкие ученые Царуск и Хартман узнали о ложном переводе приказа Сталина в Германии

Общество
Немецкие ученые Царуск и Хартман узнали о ложном переводе приказа Сталина в Германии
wikipedia.org  /  Soviet Calendar 1947 / Public Domain

Берлин, 21 ноября. Приказ советского лидера Иосифа Сталина от 17 ноября 1941 году был неправильно переведен в Германии. За этим стоят правые экстремисты, утверждают журналисты Die Welt.

В распоряжении Сталина говорилось об уничтожении всех объектов, которые могли использоваться нацистами в качестве убежища. Каждый полк должен был сформировать «команду охотников». Документ был опубликован в книге Дмитрия Волкогонова «Триумф и трагедия. Политический портрет И. В. Сталина».

Правоэкстремистский писатель Фриц Беккер в 1995 году сообщил, что в Германии напечатали лишь часть приказа. Он опубликовал отрывки, которые якобы были опущены при переводе. По его словам, Сталин распорядился, чтобы советские солдаты надели форму войск вермахта, чтобы простые люди думали: это немцы сжигают населенные пункты.

Исследователи Юрген Царуск и Кристиан Хартман стали изучать первоисточники, которыми пользовался Беккер. Выяснилось, что они ни к чему не ведут. Ученые установили, что в оригинале документа ни слова не говорилось о форме солдат. Они предположили, что так публицист пытался подвергнуть сомнению преступления фашистов.

Ранее правнук Сталина потребовал эксгумировать тело политика. Он хочет его перезахоронить.

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