Канадский портал Aeroemploi назвал ВКС РФ одними из самых могущественных на планете

Оттава, 21 ноября. Канадский портал Aeroemploi составил рейтинг стран с самыми могущественными военно-воздушными силами в мире, в числе которых оказалась Россия.

Первую строчку рейтинга занимают ВВС США, на вооружении которых стоят более трех тысяч самолетов. По мнению экспертов, Соединенные Штаты обладают наиболее оснащенными военно-воздушными силами в мире.

Второе место заняли Воздушно-космические силы России, в распоряжении которых более 1,9 тысячи боевых самолетов. Отмечается, что за последние 30 лет Москве удалось совершить рывок в сфере развития ВКС РФ, на вооружении которых стоят истребители пятого поколения Су-57. Кроме того, в настоящее время российские конструкторы разрабатывают стратегический бомбардировщик-ракетоносец нового поколения.

Тройку лидеров замыкают Военно-воздушные силы Китая, которые были созданы благодаря серьезной помощи со стороны СССР и современной России. Так, советские инструкторы готовили пилотов для Народно-освободительной армии КНР. В свое время ВВС Китая испытывали различные проблемы, связанные с технологиями, однако позднее они были реформированы и стали более эффективными.

Ранее сообщалось о полете самолета-шпиона Boeing Е-8С Военно-воздушных сил США в небе над Черным морем. Машина предназначена для разведки наземных целей и управления нанесением ударов. Е-8С приблизился к государственной границе России на 35 километров. Все это время за действиями американцев наблюдали российские военные.