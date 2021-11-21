Президент Сальвадора объявил о планах по постройке «Биткоин-Сити»

Сан-Сальвадор, 21 ноября. Первый «Биткоин-Сити» может появиться в восточной провинции Сальвадора Ла-Унион. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на главу государства Найиба Букеле.

Глава государства в Центральной Америке сообщил, что собирается возвести новый город «Биткоин-Сити» недалеко от границы с Гондурасом. По его словам, местный бизнес получит освобождение от большей части налогов, а инфраструктурные расходы будут покрываться за счет майнинговых ферм, работающих на энергии геотермальных источников.

«Инвестируйте туда и зарабатывайте, сколько сможете. Это будет полностью экологичный город, которые будет питаться энергией от вулкана», — объявил Букеле.

Сальвадор ранее стал первой страной, официально принявшей биткоин в качестве платежного средства. Государство продолжало наращивать объемы криптовалюты, что положительно сказалось на ее курсе.